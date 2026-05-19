Swedish Football Federation's New Policy: A Step in the Right Direction but with Challenges Ahead

The Swedish Football Federation (SvFF) has released a new policy aimed at addressing the challenges facing Swedish youth and children's football. The policy aims to promote more spontaneous football, encourage participation in multiple sports, and provide opportunities for players from diverse backgrounds. However, it also faces challenges in balancing the needs of different clubs and the need to identify talented players early.

Nu återstår bara frågan om de kommer våga göra verklighet av den. Jag är inte avundsjuk på Svenska fotbollförbundet. Å ena sidan ska de baserat på erfarenhet och kunskap staka ut den väg som är bäst framåt för svensk fotboll.

Å andra sidan ska de samla hela den svenska fotbollsrörelsen under samma paraply. Ibland har elitklubbar helt enkelt egenintressen i att bygga miljöer som går emot faktisk kunskap om gynnsam talangutveckling, för att bygga varumärken och rekrytera spelare. Verksamheter som inte sällan sedan får konsekvensen att mindre föreningar påverkas och får svårt att fortsätta med sina lag. Å ena sidan tar de tydligt ställning mot att barn tidigt väljs ut efter förmåga och delas in i särskilt statusfyllda lag.

Å andra sina beskriver de det som en naturlig del av ’fotbollens ekosystem’ att klubbar på hög nationell nivå ändå rekryterar barn för att påskynda deras utveckling. Fel att dela in dina egna barngrupper i fasta lag efter förmåga alltså. Men fritt fram att formera hela klubbar på samma sätt. Den här typen av balansakt återkommer, och kanske är den nödvändig.

För det är en obekväm sanning för svensk fotboll att verksamheten i många av de mest statusfyllda, rikaste och med det mäktigaste klubbarna går rakt emot den forskning Svenska fotbollförbundet nu baserar sin nya policy på. Policyn kryllar också av motsägelser. Som att förbundet beskriver hur svårt det är att tidigt identifiera talanger till sina första distrikts- och landslag, men att de istället för att senarelägga verksamheten nu ska försöka identifiera fler talanger.

Det gör tyvärr policyn och ställningstagandena mindre kraftfulla, och får mig att tveka på hur offensiv förbundet kommer vara i sitt arbete för att se till att de följs. Risken är att det blir mellanmjölk alltihop. Är ett steg i rätt riktning Dokumentet är inte lösningen på svensk barn- och ungdomsfotbolls utmaningar med skenande kostnader, ohälsosamt statusbyggande, tidiga avhopp, begränsad framgång och inte sällan rent giftiga matchmiljöer. Men den är ett steg i rätt riktning.

Inte minst att förbundet öppet säger att de ska jobba för mer spontanfotboll och uppmuntra barn att hålla på med fler idrotter längre. Ur det hänseendet är också den nya tredje distrikts- och landslagsmiljön välkommen. Den där spelarna som valts ut till traditionella pojk- och flicklandslag efter prestation och de som lockats till nu etablerade ’Future Team’ delvis baserat på sen fysiskt mognad nu också få sällskap av ett tredje spår kallat ’potential’.

Öppet för spelare som specialiserat sig sent, håller på med flera idrotter parallellt eller kommer från miljöer med begränsad tillgång till högkvalitativ träning. aktivt söker spelare utanför de mest uppenbara miljöerna och att mångfald i bakgrund –geografiskt, socioekonomiskt och i fråga om idrottslig bakgrund – tas på allvar. Urvalet till de här lagen kommer inte heller bli perfekt men förhoppningsvis kan de, likt elitklubbarnas miljöer, ändå bli ett varumärke och ett statusbyggande för ytterligare en väg till elitfotbollen.

Här finns kanske också en balansstång till hjälp för Svenska fotbollförbundets på dess lindans. Att de inte nödvändigtvis måste motarbeta dagens prestigemiljöer utan i stället kan jobba för att lyfta övriga närmare samma statusnivå. För ju fler olika typer av vägar det finns fram till eliten – desto fler bra landslagsspelare kommer vi få. Det är jag fullständigt övertygad om





