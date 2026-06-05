Swedish Football Team Suffers from Injuries Ahead of Crucial Matches

The Swedish football team is facing several injuries ahead of their crucial matches in the FIFA Women's World Cup qualifiers. Fridolina Rolfö, a key player, is out with a hamstring injury, and Moa Edrud has been called in as her replacement. Additionally, Pernille Harder, Denmark's star player, is doubtful due to a muscle injury, and key players Janni Thomsen and Stine Sandbech have also been ruled out.

Javascript är avstängt Så här ställer lagen upp! Fridolina Rolfö saknas i den svenska startelvan och får inleda på bänken. Nu meddelar hennes klubb Vålerenga att det rör sig om en skada på främre korsbandet.

"Detta är naturligtvis ett tungt besked för både Tove och klubben. Samtidigt känner vi Tove som en extremt professionell, engagerad och stark person, och vi är övertygade om att hon kommer att ta sig an sin rehabilitering med samma inställning som hon visar varje dag på planen", skriver klubben i ett pressmeddelande. I hennes ställe kallades debutanten Moa Edrud in till landslagssamlingen. Det är inte bara de svenska fotbollsdamerna som dras med skadeproblem.

Fredagens motståndare, Danmark, kan komma till spel utan lagkaptenen och anfallsstjärnan Pernille Harder. Den 33-årige anfallaren har startat alla fyra av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort två mål. Inför fredagens gruppfinal är Harder nu osäker till spel på grund av en muskelskada.

"Det är inte en allvarligt skada, men tajmingen är inte så bra. Vi tar inga risker så att jag förvärrar skadan och blir borta under en längre tid", säger Harder. Sedan tidigare står det klart att även nyckelspelarna Janni Thomsen och Stine Sandbech missar matchen. Moa Edrud kallas in till första landslagssamlingen Målvakten Tove Enblom, Vålerenga, lämnar landslagssamlingen inför VM-kvalet i Göteborg med Gamla Ullevi som bas.

"På grund av den skada som Tove Enblom ådrog sig under helgens match så kommer hon inte vara tillgänglig för spel under denna samling. Därav så kallar vi in Moa Edrud", säger landslagets Niklas Egnell. FC Rosengårds Moa Edrud befann sig i Kalmar med U23-landslaget och får nu byta kuststad för att göra sin första samling med damlandslaget. Här kommer ett avbräck för Sverige inför de två sista VM-kvalmatcherna.

– Tyvärr har Elmas rehabilitering från tidigare skada inte gått som hon önskat och hon kan därför inte medverka vid kommande landslagssamling, säger Niklas Egnell, assisterande förbundskapten, i ett pressmeddelande. Anna Anvegård, BK Häcken, ersätts nu av anfallaren Anna Anvegård, BK Häcken. Sverige ligger tvåa i sin VM-kvalgrupp inför de två sista matcherna. Blågult möter Danmark den 5 juni och Italien den 9 juni.

Elma Junttila Nelhage spelar till vardags för franska klubblaget Lyon och fick i söndags lyfta bucklan som vinnare av franska cupen. 22-åringens speltid har varierat men under de fyra senaste matcherna har hon inte varit med i truppen – på grund av en skada. – Förhoppningsvis ska jag inte behöva vara orolig. Sen är det alltid så att man vill komma tillbaka så snabbt som möjligt, men man måste låta kroppen läka





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