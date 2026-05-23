Swedish forward Steen shines, Swedish ex-player Krogdahl says Sweden 'ruffled'

From the Swedish Hockey League, Steen's energetic forward play was praised following the match against Sweden, with Krogdahl remarking that Sweden became frustrated and enraged in the second period.

"Efteråt skickade Noah Steen en passning till Sverige: Den energiske forwarden ler brett framför de svenska journalisterna och tillägger: 21-åringen, som spelat i Mora och Örebro de senaste sex åren, var en av de stora matchhjältarna med sina två mål i 3–2-segern.

- Vi vet att vi inte kommer spela ut Sverige. Vi behöver vara jobbiga att möta och vi kom under huden på dem, säger han. - De sa till att isen var blöt och hade fokus på andra grejer. Jag vet inte?

Vi hade jävligt bra fokus och var duktiga på att följa vår game plan. Och så jobbade vi stenhårt för varandra. En annan svenskbekanting, backtuffingen Max Krogdahl som vann guld med Skellefteå AIK nyligen, säger: - Vi kände att de blev arga. De stod och skrek på varandra i gången efter den andra perioden.

De var taskiga och arga på varandra. Vi kände att det var frustrerat i det svenska laget. - Att vi har det här om vi fortsätter jobba på. Och det hade vi.

Vi kom under huden på dem. - Det tror jag inte. Det kändes inte så, från vår sida. Det är väl deras sätt, säger han





