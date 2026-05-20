Swedish Hockey News - Important Players

This news article highlights the latest developments in the Swedish hockey league, including the signings of Samuel Fagemo, Magnus Chrona, Isac Brännström, Brendan Shinnimin, and Einar Emanuelsson.

Läs mer om webbläsarstöd, Frölunda har gjort klart med en namnstark hemvändare, Forwarden Samuel Fagemo, klar för en återkomst till Göteborgsklubben efter flera säsonger i framför allt AHL, men också några matcher i NHL, Vi har jagat honom länge och det är kul att det äntligen blir av, Vi har skaffat sig erfarenhet och har producerat under alla år där över.

Han är en utpräglad målskytt och det är det vi vill ha, säger sportchef Fredrik Sjöström. 26-åringen står noterad för 237 poäng på 340 matcher i AHL. I NHL blev det fyra poäng på 21 matcher, Som ung var han med och vann SM-guld med Frölunda 2019. Brynäs har gjort klart med en målvaktsvärvning inför kommande säsong. Magnus Chrona, 25, ansluter från Nashville Predators.

Som junior spelade Chrona i flera Stockholmsklubbar innan han drog vidare till Skellefteås J20-lag, 2018/19 draftades han av Tampa Bay Lightning i den femte rundan, och han har under de närmaste säsongerna spelat i en rad olika amerikanska lag, Jag är otroligt glad och tacksam för den här möjligheten att få vara en del av en så anrik klubb som Brynäs. Jag ser verkligen fram emot den här utmaningen som väntar, säger Chrona, som bildar målvaktspar med Erik Källgren.

Isac Brännström lämnar HV71 efter tre säsonger och återvänder till Luleå, 28-årige Isac Brännström återvänder till Luleå på ett kontrakt till och med säsongen 2027/2028, Det känns väldigt bra att få chansen att återvända till Luleå Hockey igen. Jag hade fyra bra säsonger i Norrbotten med många bra minnen, säger Brännström till klubbensNicklas Bäckström spelar i Brynäs även nästa säsong.

Det står klart efter att varken han eller klubben valt att avsluta kontraktet, som var skrivet över 1+1 år, Det kan finnas ingen tidsram som är given i detta men samtidigt tar vi givetvis ansvar för att bygga en slagkraftig trupp där Nicklas får ses som en bonus kommande säsong, säger sportchef Johan Alcén till Brynäs hemsida. sedanЪ, Brendan Shinnimin fick inte förlängt kontrakt i Luleå, Brendan Shinnimin skriver under ettårigt avtal i Linköping. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger kanadensaren.

Mycket rörlig forward, Einar Emanuelsson, kommer säkerligen att bidra med mycket kunskap och erfarenhet till laget, säger Saipas sportchef Harri Aho på klubbens sidan. Theodor Niederbach lämnar Frölunda för Washington Capitals i NHL, Det bekräftas av Frölundas hemsida





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News headlines in SwedishA 20-year-old woman has been arrested and suspected of being the mastermind behind the grenade attack on the girl. A pastor in Värmland has been sentenced to a year in prison for possessing child pornography. A cyclist was trapped under a truck at a crosswalk in Stockholm. US Secretary of State Marco Rubio will participate in the NATO meeting in Helsingborg. Russia and Belarus are conducting nuclear war games together. A horse breeder in Skåne has been sentenced to nine months in prison for human trafficking and immigration offenses. A Swedish study has shown that psilocybin can provide rapid relief for individuals with recurrent depression.

Read more »

Swedish News HeadlinesSwedish news headlines with detailed summaries and categories.

Read more »

Swedish News: Management Consultants, Swedish Banks, Global Tax, VR Headset, Swedish Stock MarketThe article discusses the challenges of getting a job at management consulting firm McKinsey, the role of management consultants in serving major corporations and governments worldwide, and the evolution of the Swedish banking industry. It also explores the potential impact of a global two percent tax on the world's richest individuals, the story of a Swedish teenager who built a VR headset and sold it to Facebook, and the recent stock market crash in Sweden.

Read more »

Important News Updates: Latest Headlines In SwedishA comprehensive collection of the most recent news updates in Swedish with headlines including topics such as energy, travel, sports, crime, and logistics.

Read more »