Swedish Matador's Draketon Up for Auction in Sweden

The iconic attire of a matador has come to auction in Sweden, a historic and rare event. The dress worn by Matador Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, known as Manolete, just before his tragic death has been placed on sale at Skånes Auktionsverk in Landskrona, a first for Sweden. Featuring both pride and tragedy, the dress is set to auction with great interest.

Greve Clas Erik Sparre fick dräkten i gåva ett år före sin död 1948. Han var svensk militärattaché i Spanien och dog i en bilolycka.

Manuel Laureano Rodríguez Sánchez steg ut på arenan i Linares den 28 augusti 1947. Han gör sig redo att ta emot den femte tjuren för dagen. Men allt går fel för matadoren, som redan är en storstjärna under namnet Manolete. Tjuren Islero genomborrar Manoletes högra lår med sitt horn, i samma ögonblick som han utdelar den dödande stöten med sitt svärd.

Vid arenan i Linares i Andalusien finns idag en minnestavla i keramik och marmor som hedrar honom. Med Adrien Brody och Penélope Cruz i huvudrollerna. Filmen skildrar de sista åren i tjurfäktarens liv, med fokus på hans passionerade och turbulenta kärleksaffär med skådespelerskan Lupe Sino. Bild: Skånes Auktionsverk Nu har spåren av den berömde tjurfäktaren nått Skåne.

Hans dräkt ligger sedan en tid ute till försäljning hos Skånes Auktionsverk i Landskrona. Ett dress bestående av jacka, väst och knäbyxor med rött midjeband samt en hatt i svart ull. Till det byxor med tofsar av metalltråd. – Det är ett skört objekt och ett fint konsthantverk.

Bara jackan och västen väger ungefär tre och ett halvt kilo. Det är svårt att föreställa sig att någon har kunnat tjurfäkta i en sån tung dräkt, säger Anna Rodman, vd för Skånes Auktionsverk. Dräkten gavs i gåva till greve Clas Erik Sparre, och en viktig del av proviniensen är en bild på honom där han bär dräkten. Sedan har den gått i arv inom familjen Klingspor.

– Exakt hur det kom sig att han har fått den här dräkten, det vet jag faktiskt inte, säger Anna Rodman. Företaget är först i landet med att auktionera ut en matadordräkt i den här klassen. Värdet är svårbedömt. Anna Rodman har bara sett ett par dräkter säljas internationellt, i Spanien och England.

– Vi satte ett ganska försiktigt utropspris på 3 000 för att det är ett speciellt objekt och det är jättesvårt att kunna bedöma. Jag har hittat priser på mellan ett par tusen och kanske upp mot 10 000 för liknande matadordräkter





