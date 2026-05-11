Swedish News: French Troops Arrive in Skåne for Aurora 26, Emphasizing the Importance of Peaceful Conflict Resolution

T v: Franska trupper anländer till Skåne inför Aurora 26 . T h: Karin Utas Carlsson. Den största Nato övningen under året, Aurora 26 , pågår nu i Sverige.

Men säkerhet skapas inte av upprustning och avskräckning, utan genom fredlig konfliktlösning, skriver Karin Utas Carlsson från Stoppa Nato. Försvarsmakten meddelar att Aurora 26, den största Natoövningen under året, kommer att ske särskilt i södra Sverige och på Gotland den 27 april till 13 maj. 12 andra nationer deltar och antalet deltagare är cirka 18 000.

Världens militära kostnader har på 10 år ökat med 41 procent i år och är nu ofattbara 2 887 miljarder US-dollar, enligt SIPRI Stockholm International Peace Research Institute. Dessa pengar skulle göra mycket större nytta genom satsningar inom FN:s handlingsplan för social, ekonomisk och hållbar utveckling, Agenda 2030. Dessa skulle kunna motverka det ökande gapet mellan fattiga och rika både mellan länder och inom dem.

Demokrati skapas inte med hjälp av våld utan vid minskande klyftor, bättre utbildning och sjuk- och hälsovård. Stora resurser behövs för en omställning av samhället för att rädda klimatet. Krigsövningar och krig ger enorma utsläpp vid användning av fossila bränslen. Krig ger upphov till materiell förödelse och behov av återuppbyggnad.

Det meningslösa i detta visas av att människors säkerhet inte ökar. Tvärtom skapar våld än mera våld, krigen blir långa, och hat gror och växer. Avskräckningsteorin håller igång rustningskapplöpningen genom att den tänkta fienden förväntas avstå från anfall genom rädsla för vedergällning vilken måste göras trovärdig.

Detta leder till ständig upptrappning med ökande hot – och vinster för investeringar i vapen och deras utveckling, det militär-industriella-media-akademiska komplexet MIMAK (fredsforskaren Jan Öbergs utveckling av MIK, det militärindustriella komplexet som Eisenhower varnade för vid sitt avskedstal 1961). Ju mer vi övar och hotar, desto mer tar vi emot av samma mynt. Alla tänker likadant, försöker skydda sig mot en aggressiv fiende. Vår statsminister talar om skydd med hjälp av hot med kärnvapen.

Vi känner inte igen vårt gamla Sverige. Ska vi komma upp ur skyddsrum till ett ödelagt Sverige, kanske Europa, svält och långsam död? Försvarskostnaderna drivs upp till ofattbara summor och alla riksdagspartier röstar för det. Naturligtvis får vanligt folk betala, nu och i kommande generationer – om vi får leva.

Vem ska vi, som vill fred och förstår att hot föder hot och våld, rösta på? Människor vi möter känner sig uppgivna och vet inte vad de ska göra. Unga tappar framtidstron, vill inte föda barn till en värld hotad av krig och miljöförstörelse med flyktingströmmar som följd. De som vågar tänka efter är förtvivlade.

Alla skjuter undan och förnekar följderna av vad vi håller på med. Konflikter är nyckeln till fred. Konflikter måste analyseras för att kunna hanteras på ett fredligt sätt, i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt. Det finns kunskaper om konflikthantering, men de utnyttjas inte.

Avskräckning är en teori som i längden inte fungerar. Det visar de ständiga krigen och krigsövningarna. Just nu är vi närmare ett kärnvapenkrig än vi någonsin varit. Det illustreras med den symboliska så kallade Domedagsklockan lanserad 1947 av Bulletin of the Atomic Scientists vid universitetet i Chicago.

Den räknar sekunderna till midnatt, den slutliga katastrofen utlöst av det tänkta kärnvapenkriget. Klockans visare flyttades nyligen fram 4 sekunder till 85 sekunder före midnatt och har aldrig varit så nära. Vi måste strömma ut på gatorna i protest, vi måste tala med varandra, skapa kontakter, fred i stort och smått, hela tiden. I Sverige är det tyst.

Den 16 maj ska vi i samband med Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg demonstrera. Låt oss bli många där och på andra håll. Maj månad i fredens tecken





