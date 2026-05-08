Originalduon Mattias Miksche och Sabina Wizander gästar Henrik Ek för att prata om magplasket Y Combinators grundare Paul Graham stod för när han träffade unga svenska entreprenörer, vilken bransch Anthropic ska slå ut härnäst och vad Sabina ser som nästa AI-offer i värdekedjan.

I Technokraltin i dag: Gästerna William Jilltoft och Isabel Keulen samtalar om Spotifys framtid under nya vd-duon, Open AI:s pågående kris, den amerikanska jätten Y Combinators närvaro i Stockholm och den glödheta investerarmarknaden.

I ett live-inspelat avsnitt av "Mitt i bruset" från Åre Business Forum möter vi Jonas Tellander, grundaren av ljudboksjätten Storytel. Jonas delar med sig av den hisnande resan med Storytel. Från idén som en gång pitchades i Draknästet och de tuffa åren som följde till euforin när bolaget blev en enhörning och värderades till över en miljard dollar. Han berättar öppet om den dramatiska ägarstriden med riskkapitalbolaget EQT och hur han till slut gick segrande ur den.

Plus, hur det känns att gå från gäst i Draknästet till att nu sitta som en av Drakarna. I Technokratin i dag gästas Henrik Ek av EQT Ventures-grundaren Lars Jörnow och Node VC:s Daniela Sjunnesson, som diskuterar vad det ska bli av Apple efter Tim Cook, om Chat GPT kan vara medskyldig till en skjutning, den osäkra situationen för riskkapitalbolagen och om Anthropic håller på att göra sig själva till en allsmäktig AI-plattform.

I Technokratin i dag: David Frykman från Norrsken VC och Max Larsson från Wave ventures gästar Henrik Ek för att analysera familjen Wallenbergs dramatiska räddningsaktion av stålbolaget Stegra. Dessutom: Den svenska AI-succén Loveable utmanas av jätten Anthropic, varför techvärldens entreprenörer gått från säljare till profeter inför det påstådda AGI-skiftet 2027, och de kusliga stresstesterna där AI-modeller börjat ljuga och utpressa sina egna skapare för att undvika att stängas av





Dagens industri vinner pris för AI-verktyget Di +ProDi +Pro hyllas som ett innovativt AI-drivet arbetsverktyg för beslutsfattare och går nu vidare till den internationella finalen vid World News Media Congress.

Larmet: Europeiska moln femdubblar kostnadernaKommuner ställer allt oftare krav på europeiska molntjänster – men är sällan beredda att betala för det, visar en ny rapport från edtechbranschen. – Digital suveränitet kräver investeringar på nationell nivå, säger Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry.

Uppgifter: USA utreder misstänkta oljetransaktionerUSA:s justitiedepartement och råvarutillsynsmyndigheten CFTC utreder flera misstänkt vältajmade affärer på oljemarknaden inför president Donald Trumps besked kring kriget mot Iran, rapporterar ABC News som pratat med källor.

Swedish Political Shift and the Role of Journalists in Shaping Government PoliciesThe book 'Tidöpakten' by Ulf Bjereld, Jonas Hinnfors, and Heidi Avellan explores the question of why the Swedish political landscape shifted, leading to the inclusion of the Sweden Democrats (SD) in a government coalition. The authors, two professors in political science and a journalist, examine the factors that contributed to this shift, including the normalization of far-right parties in other European countries, the background of the Sweden Democrats in neo-Nazism, and the strong individualistic and freedom-oriented tradition in Sweden. The book also discusses strategies for political parties to navigate the challenges posed by the rise of far-right parties and the potential consequences of such shifts.

