A collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Glassvarumärket Magnums aktie rusar 16 procent. Detta efter rykten om att två riskkapitalbolag överväger ett bud på bolaget, uppger två källor med insyn till Reuters.

Intressenterna ska bland annat bestå av Blackstone och CD&R. De bevakar aktiekursen och väntar på redovisningen av sommarförsäljningen. Övervägandena är i ett tidigt skede, enligt källorna. Sveriges första match är mot Kanada, som redan i den tredje minuten tog ledningen med 1-0. Under lördagen går finalen av Eurovision Song Contest av stapeln.

För Sverige tävlar Felicia med ’My System’. Men någon vinst väntas det inte bli. Enligt spelbolagen är det nämligen 2 procents sannolikhet att hon kammar hem segern. – Det är väldigt osannolikt och ofta har oddsen rätt så att om hon skulle vinna... det skulle ses som en jätteskräll, säger Martin Jonsson på Svenska Spel till TT.

Det är precis intill vattnet så vi är angelägna om att hitta henne. Vi uppmanar allmänheten som bor i området att kolla sina trädgårdar om hon är där, säger polisens presstalesperson Katarina Rusin till Kristianstadsbladet. Liberalerna går till val på att fördubbla antalet miljardärer i Sverige till 2036, säger partiledaren Simona Mohamsson till TV4 Nyheterna. Sverige ska bli ett ’skatteparadis’ med 1 000 miljardärer i landet om tio år, säger L-ledaren Simona Mohamsson till TV4 Nyheterna.

– Vi har fortfarande höga skatter i Sverige och det är klart att det hämmar när människor vill kunna kavla upp ärmarna. Jag tycker inte att vi ska bekämpa rikedom, utan vi ska bekämpa fattigdom, säger Simona Mohamsson till nyhetskanalen. Partiledaren meddelar att Liberalerna föreslår en rad skattesänkningar som på sikt ska bädda för fler entreprenörer, höginkomsttagare och miljardärer. Partiet går till val på att sänka den statliga inkomstskatten, bolagsskatter och skatten på investeringssparkonto.

Drottning Margrethe har genomgått en så kallad ballongutvidgning av hjärtats kranspulsåder, meddelar hovet i ett pressmeddelande. Hon uppges må bra, men kommer att stanna på sjukhus i ’några dagar’. Felicia och ’My system’ får plats 20 av 25 i Eurovision-finalen på lördag, rapporterar TT.75 procent av alla som vunnit sedan det nuvarande röstningssystemet infördes har uppträtt i den senare delen av startfältet, rapporterar. Efter ett två dagar långt toppmöte med Xi Jinping har Donald Trump lämnat Kina.

Efter ledarnas promenad bjöds de bland annat på kung pao-kyckling, wokad hummer och dumplings. Till dessert blev det brownies. I USA har förväntningarna varit stora på att man ska kunna pressa Kina till att hjälpa till med att få slut på konflikten med Iran. Det har dock inte presenterats några konkreta resultat från mötet, utöver att Kina ska köpa 200 Boeingplan.

Xi lovar även att skicka rosfrön till Trump, efter att den amerikanske presidenten uttryckt sin beundran för rosorna i trädgården där de gick tidigare i dag. Han tar över rollen efter Anders Byström. – Längdskidåkningen har betytt mycket för mig under en stor del av mitt liv och jag brinner för sporten, säger han i ett pressmeddelande.

– Det är ett spännande läge vi går in i, inte minst med ett hemma‑VM i Falun framför oss, men också för att fortsätta bygga för framtiden, säger han





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stock Market Eurovision Song Contest China-US Relations Lengthskid Balloon Angioplasty Felicia My System Eurovision Final Boeing Deal Lengthskid World Championships

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swedish Football News: Highlights, Updates, and InsightsThis news text offers a comprehensive and accurate summary of the latest Swedish football news, including the continued pursuit of a Premier League contract by Tottenham, the recent injury to Liverpool's Philippe Coutinho, and the internal investigation launched by Real Madrid. Stay updated with SVT Sports and stay informed about all the latest happening in Swedish football!

Read more »

Swedish News SummaryThis news summary includes updates on traffic chaos caused by a collision on E4, the release of Chinese ships in the Strait of Hormuz, the discovery of a wounded man in a brawl on Frösön, the launch of Sweden's first operational military satellite, the first images from space, the arrest of a suspect in a missing person case, the hospitalization of Queen Margrethe of Denmark, and the disruption of train traffic due to a stuck train in a tunnel.

Read more »

News headlines in SwedishA collection of news articles in Swedish, including updates on a plane crash in New Mexico, a missing person case in Stockholm, a Boeing-China deal, a diving accident in Maldives, and a sports accident in Uppsala.

Read more »

News headlines in SwedishA collection of Swedish news headlines covering various topics such as drug-related incidents, James Bond auditions, luxury brand sales, drone sightings, US-Iran relations, and child sexual abuse allegations.

Read more »