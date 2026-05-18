Swedish News Headlines

Statsminister Ulf Kristersson (M) ser fram emot att debattera med S-ledaren Magdalena Andersson. De leder båda varsitt regeringsalternativ, slår han fast. – Då måste också den andra sidan presentera gemensam politik. alla vet att så som Socialdemokraterna säger, så. kommer det inte bli om de skulle få majoritet.

Utan Vänsterpartiet och Miljöpartiet måste komma ut ur garderoben. Foto: Christine Olsson/TT Kulturhuset Stadsteaterns. partiledardebatt är försenad. Skälet är det omfattande säkerhetspådraget och att säkerhetskontrollerna drar ut på tiden, säger en speakerröst inne på teatern. Debatten som skulle ha börjat för fem minuter sedan väntas dra igång inom kort.

Löpning är en stor del av Ulf Kristerssons liv. Inför varje partiledardebatt är det en given del i förberedelserna. Inför måndagens debatt blev det bara tre kilometer.

"Mer av en uppvärmningsrunda i vanliga fall", säger han till Aftonbladet. – Jag har dragit "hamstring" (baksida lår, reds. amn), säger han till tidningen. Sverige har sedan tidigare beslutat att köpa fyra fregatter, en slags större krigsfartyg. Det handlar om en enorm affär för tiotals miljarder och nyligen rapporterade tidningen Affärsvärlden att det fanns två huvudalternativ – ett franskt och ett brittiskt.

Nu är det klart vilken leverantör som Sverige kommer att börja förhandla med, enligt SVT Nyheter. Något kontrakt uppges inte vara påskrivet. Beskedet väntas på den pressträff som statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson, båda M, kallat till och som hålls på tisdagsmorgonen. Regeringen inför Natomötet i HelsingborgÖver 1000 personer väntas till Helsingborg när Natotoppmötet drar igång på torsdag, bland dessa 32 utrikesministrar.

En av dem som väntas ta plats är USA:s Marco Rubio. – Jag har stora förhoppningar om god uppslutning bland utrikesministrarna, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), som dock inte vill säga om Rubio kommer att vara på plats. Det är upp till varje land att själv berätta, menar hon. Värd för mötet är Natos generalsekreterare Mark Rutte, tillsammans med Malmer Stenergard.

– Jag ser fram emot att välkomna mina utrikesministerkollegor hem till Skåne, säger Malmer Stenergard. – Tonläget har stundtals varit hårt mellan allierade, men nu är vi 32 länder som samlas för att lägga fram en plan inför toppmötet i Ankara i sommar. Mötet inleds med en högtidlig middag på Sofiero slott där såväl statsminister Ulf Kristersson (M) och kungafamiljen kommer att delta. Enligt Malmer Stenergard är notan för mötet 85 miljoner kronor.

– Det tror jag är en riktigt bra investering. Att visa vad Sverige betyder för Nato i vår del av världen. Alla vet att vi gick med för att vi sökte säkerhet och trygghet, nu ska alla också veta vad vi bidrar med, säger Ulf Kristersson. Det viktigaste med mötet blir att visa på enighet och sammanhållning, säger Malmer Stenergard.

– Det har varit tuff retorik och det är det sista vi behöver nu när vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan slutet på andra världskriget. Då måste vi hålla ihop, och det är också en del av motverkanspolitiken och avskräckningen mot Ryssland. Under lördagsmorgonen möts Ebba Busch (KD), Elisabeth Thand Ringqvist (C), Daniel Helldén (MP) och Simona Mohamsson (L) för en debatt i TV4:s Nyhetsmorgon där de diskuterar bland annat brott och straff samt ekonomi.

Tidöpartiernas lagförslag om att 13-åringar ska kunna fängslas för de allra grövsta brotten kritiseras av Daniel Helldén som menar att det "inte hjälper" och bland annat frågar om "de ska få ha med sin nalle i fängelset?

" – Jag vill vara tydlig med att förslaget inte är de ska sitta tillsammans med 40 år gamla mördare och män. På sex platser runt om i Sverige så sker det nu en komplett anpassning för 13-åringar, de flesta av dem pojkar, som hamnar snett och fortfarande behöver sin nalle och trygga närvarande vuxna, säger Ebba Busc





