A collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

En olycka har inträffat på väg 210 mellan Söderköping och Ramsdal , skriver polisen på sin hemsida. Totalt ska tre fordon och fyra personer vara inblandade i olyckan, men det är oklart exakt vad som har hänt.

Tre av de skadade har förts till sjukhus med ambulans. Vägen har stängts av i samband med att polis och räddningstjänst arbetar på platsen. – Det är mycket folk på plats, vi har flera enheter och även ambulans och räddningstjänst är där, säger polisens presstalesperson Olle Älveroth. En lastbil lastad med cement har vält på E4 vid Tierp, rapporterar SR:s trafikredaktion.

Det medför att vägen är helt avstängd i riktning mot Gävle. Det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppna. Räddningstjänsten är på plats, enligt Trafikverket. Under torsdagen och fredagen pågår ett möte för Natos utrikesministrar i Helsingborg.

En av gästerna är USA:s utrikesminister Marco Rubio. Han anländer dock inte till Sverige förrän i morgon fredag, enligt ett uttalande från USA:s regering. Det innebär att Rubio missar middagen på Sofiero slott – där kungen och drottningen kommer närvara, enligt SvD. Han missar även det stora fototillfället innan middagen.

Väl på plats kommer han bland annat ha möten med statsminister Ulf Kristersson (M) och Natochefen Mark Rutte. Sent på natten mot torsdagen stoppade polisen en a-traktor i Hagfors. I den satt en flicka i övre tonåren, som misstänks ha åkt runt och lyst in med grön laser i flera fönster till folks bostäder. Flickan rapporteras för ofredande och brott mot strålskyddslagen.

Enligt polisen har hon uppvisat ett "hänsynslöst beteende" genom att ha lyst med lasern mot husen. Elon Musks X tvingas betala motsvarande knappt 5 miljoner kronor i böter för att inte ha följt Australiens lagstiftning mot exploatering av barn på internet. Australiens tillsynsmyndighet för säkerhet på nätet (E-safety commission) efterfrågade i februari 2023 information om hur företaget, som då hette Twitter, arbetade för att motverka att material som visar övergrepp mot barn syns på plattformen.

Elon Musk köpte Twitter, och döpte om företaget till X, en månad senare. X har enligt ABC medgett att företaget inte tillhandahållit informationen som efterfrågats men försökte bestrida böterna genom att hävda att Twitter inte längre existerade som företag. Det avslogs i somras och nu döms X till att betala 650 000 australiska dollar i böter, plus myndighetens rättegångskostnader.

(TT) Larmet: Hotfulla personer utanför bostad i MalmöNatten mot torsdag fick polisen in larm om flera personer som ska ha uppträtt hotfullt utanför en bostad i Hyllie i Malmö. När polispatrull kommer fram till platsen grips tre män som nu är misstänkta för förberedelse till misshandel på ett flertal personer på adressen.

"Enligt initiala uppgifter har målsägandena och dom misstänka någon form av relation till varandra", skriver polisen på sin hemsida. Attacker i flera delar av UkrainaFlera delar av Ukraina är under attack natten mot torsdagen. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts, rapporterar ukrainska public service-bolaget Suspilne. I Zaporizjzja varnar guvernören Ivan Fedorov för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har även utfärdats i Odessa, uppger dess guvernör Oleh Kiper





