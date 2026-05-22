This is a summary of the Swedish news headlines. The news covers topics such as changes in fund management, recalls of electric vehicles, new Fed-chief, and companies' preferences for investments.

Swedbank Robur har stramat åt vissa förvaltares handlingsutrymme efter synpunkter från Fondtorgsnämnden . Förändringen ska ha väckt missnöje bland förvaltare som tidigare haft större svängrum, enligt uppgifter till Affärsvärlden .

"Om det är så att fondförvaltare väljer att åtgärda delar där vi sett brister så är det positivt", säger Viktor Ström, presschef på Fondtorgsnämnden. Tidigare ska vissa förvaltare ha haft stora friheter att avvika från jämförelseindex och ta betydande aktiva positioner, så kallade bets, inom ramen för fondens riskmandat. Nu uppges handlingsutrymmet ha begränsats genom tydligare interna ramar för hur fonderna får avvika från index.

Vitvarubolaget Electrolux har spikat villkoren för sin företrädesemission som kan tillföra bolaget drygt 9 miljarder kronor före kostnader. Emissionsguiden inleder sin bevakning. Att investera i unga onoterade tillväxtbolag är bland det svåraste man kan ägna sig åt. Det har kostat mig många miljoner att...

Elbilstillverkaren Tesla återkallar 14 575 Model Y-bilar i USA på grund av att fordonen saknar en certifieringsetikett med viktuppgifter, rapporterar Reuters med... I ett spänt läge svärs Kevin Warsh nu in som ny Fed-chef, med Wall Street-bakgrund och nära band till Estée Lauder-familjen. Affärsvärlden... Byggbolaget Skanska har, tillsammans med partnern Halmar, utsetts till preferred bidder som Master Developer för Penn Station Transformation Project i New York.

Divio Technologies företrädesemission av units tecknades till 117,8% med och utan företrädesrätt. Bolaget får därmed in hela emissionsbeloppet om 5,3 Mkr före..





