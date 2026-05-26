Swedish News Headlines

I morgon onsdag väntas den så kallade styrmedelsutredningen överlämnas till regeringen. Utredningen som handlar om hur Sverige ska klara klimatmålen till 2030 och 2045 föreslår bland annat höjd drivmedelsskatt och höjd reduktionsplikt, enligt uppgifter till DN och Några sådana förslag kommer inte Sverigedemokraterna att acceptera, meddelar partiledare Jimmie Åkesson.

"Återigen detta fokus på höjda drivmedelsskatter och ökad reduktionsplikt. Sådant där som väljarna sa nej till förra gången och som är röda linjer för oss", skriver Åkesson till Aftonbladet. De amerikanska delstaterna South Carolina och Alabama har på olika håll förkastat förslag om att rita om valdistrikten till republikanernas fördel, rapporterar. Volvo riskerar inget försäljningsstopp i USA.

Bolaget har beviljats ett särskilt tillstånd från amerikanska myndigheter för att fortsatta importera och sälja uppkopplade bilar i USA, rapporterar. En samhällslärare ville illustrera fascismens uppdelning av A-, B- och C-människor och använde elever som exempel. En mycket kränkande situation, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO). Klassens ombads svara på vilka kategorier två elever med utländsk bakgrund och läraren själv skulle anses tillhöra enligt ideologer som fascism, socialdarwinism och eugenik.

Föraren ska ha kört av vägen och ut i skogen. Enligt polisens presstalesperson Evelina Olsson är det en allvarlig olycka. President Donald Trump har genomfört sin årliga hälsokontroll på Walter Reed. Tre Kronor är klara för kvartsfinal i ishockey-VM.

Det fräcka rånet mot Louvren i Paris förra året – då tjuvarna kom över smycken och juveler till ett värde av nära en miljard kronor – blir film. Manuset baseras på den undersökande boken "Main basse sur le Louvre", skriven av tre franska journalister. Filmen kommer att göras av den franske regissören Romain Gavras





