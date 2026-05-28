Swedish News Headlines

Sverige har undertecknat ett avtal om ett fördjupat försvarssamarbete. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Sveriges statsminister Ulf Kristersson signerade avtalet på en presskonferens under torsdagen.

Gripen är det bästa valet för Ukraina, säger Kristersson på en pressträffen. Ukraina kommer att få köpa 20 Gripen E av Sverige. När köpet är klart så kommer Sverige även att donera 16 JAS Gripen C/D till Ukraina. Det här kommer stärka Ukrainas luftförsvar och även hela Europas, säger Kristersson.

Sverige ersätter de plan de donerar till Ukraina med ny tillverkade Gripen E. De levereras nu för fullt till de svenska flygvapnet. Beslutsamheten som Sverige har visat för oss närmare fred, säger Zelenskyj. Regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privat vårdsektor. Det är akut eftersom människor med vårdbehov satt sina liv på paus i väntan på vård.

Sverige lyckas inte nyttja den vårdkapacitet som finns i dag. Det är oacceptabelt att patienter inte får vård i tid. Utlandsavtalet är ett kollektivavtal som den fackliga organisationen för anställd militär personal har slutit med Försvarsmakten. Avtalet reglerar villkor och ersättningar för personal som tjänstgör utomlands.

Nu har alltså avtalet sagts upp eftersom förbundet anser att det ”inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring”. USA:s president Donald Trump varnar Oman för att inte ”lägga sig i” frågan om Hormuzsundet. Annars väntar bombardemang. Hormuzsundet ska vara öppet för alla och USA ska ”vaka över” trafiken.

Vänsterpartiet vill stänga internatskolan Lundsberg efter medieavslöjanden om påstådd rasism, pennalism och våld. SD-topp: Blev spottad i ansiktet – har polisanmält Richard Jomshof, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Det var under en konsert i Stockholm i mitten av maj som SD-topp Richard Jomshof ska ha blivit utsatt för attacken. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Media Markt bryter mot reglerna på EU:s inre marknad.

Tillgångar värda över 2,1 miljarder kronor har beslagtagits i en internationell insats





