Swedish News Headlines

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SVT kommer inte att sända avsnittet av Invandrare för svenskar, IFS , där Nick Alinia medverkar. Public service ska värna åsiktsmångfald och ge utrymme för en bred samhällsdebatt.

Men uppdraget innebär inte neutralitet inför antidemokratiska idéer eller aktörer som systematiskt undergräver grundläggande demokratiska värden, skriver Olsson. Irans militärledning uppger i ett uttalande att de kommer att pausa attackerna mot Israel. Det rapporterar BBC. Iran understryker dock att det förutsätter att Israel också avslutar sina attacker mot Iran och Libanon.

Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ, säger Malin Sjöberg Högrell till radion. Israel och Iran måste omedelbart sluta 'skjuta'. Detta är den andra varningen om kränkingar av landets luftrum under måndagsförmiddagen.

Den första drönaren. Norska Tone Hansen tar över som Moderna Museets nya överintendent. Tone Hansen är själv utbildad konstnär och för närvarande museichef för Munchmuseet i Oslo. Hon har tidigare varit chef för Henie Onstad Kunstsenter, också i Oslo.

Den 1 september kommer Hansen att ta över uppdraget efter Gitte Ørskou som lämnar efter sju år på posten. I januari 2026 slogs myndigheterna Moderna Museet, Statens konstråd och Arkdes ihop till en gemensam stormyndighet under namnet Moderna Museet. En flicka i förskoleåldern dog i en lägenhetsbrand i Göteborg tidigare i år, efter att ha lämnats ensam i bostaden. Nu åtalas en kvinna i 30-årsåldern för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan.

Efter att fotbollspelaren Christian Eriksen i går kollapsade under Danmarks träningsmatch mot Ukraina kommer nu en uppdatering från det danska fotbollförbundet. Jag pratade med Christian i morse, och han mår bra. Han är med sin familj och är vid gott mod. Förväntningen är att han kan skrivas ut snart och åka hem, säger landslagsläkaren Morten Boesen enligt Ekstrabladet.

Ett Nato-stridsplan har skjutit ned en misstänkt drönare som har kränkt Lettlands luftrum under morgonen, enligt försvarsmakten i Lettland. Ett flyglarm gick ut till den lettiska befolkningen som manades att söka skydd inomhus. Ungefär en timme senare meddelades det att hotet var över. Tack till våra franska allierade, för att ni sköt ner drönaren som flög in i lettiskt luftrum, skriver utrikesministern i Lettland på Twitter.

Även det hotet ska ha neutraliserats, meddelar den lettiska försvarsmakten klockan 11.45. AI-utvecklingen, som också fick Nasdaq att falla 4 procent i fredags, tillsammans med det senaste dygnets händelser i Mellanöstern som påverkade börsen. På OMXS30-listan går mobiloperatörerna Tele2 och Telia mot strömmen med uppgångar på omkring 1 procent. Gruvkoncernen Boliden faller nästan 3 procent.

Ett högre oljepris och en dyrare dollar skapar ett tryck uppåt på diesel och bensin på svenska mackar





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