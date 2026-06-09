Swedish News Headlines

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Det rör sig om 23 kor som är ute på vift på länsväg 127 i Vetlanda norr om Hultaby. Enligt polisen har de inte koll på trafiken.

Strax efter klockan 18:00 larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en korsning i Vetlanda där ett barn skadats vid någon slags olycka med en buss. Vad som hänt är oklart. ’Barnet var initialt inte kontaktbart efter händelsen men vaknade till med smärtor’, skriver polisen på sin hemsida. Polisen utreder olyckan.

– Personen är vaken men tydligt smärtpåverkad, uppger räddningstjänstens ledningsperatör till Vetlanda-Posten. En man i Finkarby ska ha klämts fast under en åkgräsklippare, uppger LT. Larmet inkom vid 16:30 på tisdagen. – Det var en man på en åkgräsklippare som kört ner för en mycket brant slänt och där fått klipparen över sig, säger vakthavande befäl Mikael Blomberg på Södertörns Räddningscentral till tidningen.

Ambulans och räddningstjänst tillkallades till den privata fastigheten, och tillsammans kunde man lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Mannen i 60-års åldern ska sedan ha förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Enligt Blomberg ska mannen ha varit vaken och talbar. Ulf Kristersson (M) kommenterar nu Aftonbladets wallraff där en reporter tog sig in i stadsministerparets innersta krets.

Han säger att det är hans fru som håller i stiftelsen. – Jag har inget med stiftelsen att göra, säger han till SVT Nyheter. Du kan läsa mer om det här. Trots att kriget i Mellanöstern skapar oro på energimarknaderna är svenskarnas semesterplaner inte i fara, enligt Energimyndigheten.

Anledningen är att Sverige inte är lika beroende av olja och gas från området då man importerar från Nordsjön främst. – I Sverige och Norden är vi mest påverkade av prisförändringar, säger Energimyndighetens generaldirektör Caroline Asserup i ett pressmeddelande. Det kan dock ändras om läget på de globala energimarknaderna förvärras. Bulgariens nya regering ska inte längre förse Ukraina med vapen.

Det meddelade Bulgariens försvarsminister Dimitar Stoyanov på tisdagen, enligt norska Aftenposten. – Det vi ser är ett utmattningskrig. Oavsett hur mycket vapen som samlas in är det enda resultatet förlust av liv. Ukraina behöver fler människor, inte fler vapen, säger försvarsministern till reportrar i Sofia.

Bulgariens premiärminister Rumen Radevs parti vann en tydlig valseger i april. Radev har varit emot vapenleveranserna till Ukraina i flera års tid. Strax innan klockan 15:00 larmades polis och räddningstjänst till ett livsmedelslager i Norrahammar i Jönköping med anledning av ett utsläpp av koldioxid. – Flytande form används som kylmedel.

Ingen person var då drabbad, skriver polisen på sin hemsida. I ett uppdatering av polisens notis skriver man ett en person har fått föras till sjukhus med ambulans. – I samband med att personal försökte täta läckan exponerades en person för den färg och luktfria gasen och fick föras till sjukhus med ambulans. Skadeläget bedöms inte som livshotande.

Polisen ska utreda arbetsplatsolyckan. Vid 15:45 larmades polis, ambulans och räddningstjänst till en gata i centrala Borås, där en lastbil och en personbil frontalkrockat. Polisen skriver på sin hemsida: ’Föraren av den lättare lastbilen kommer att föras till sjukhus för kontroll men ska vara vaken och talbar. I nuläget ingen uppgift om att de två personer som färdades i personbilen ska vara i behov av vård.

’ Fordonen ska bärgas från platsen. Vägen är avstängd i södergående riktning. – Det är en personbil och lätt lastbil som varit i krock och kört ner ett antal belysningar. Gatulampor och trafikljus men även annan elutrustning, säger Anders Vikström på räddningstjänsten till Borås tidning.

En svensk man efterlyst av Interpol har gripits i Turkiet, rapporterar lokala medier. Han beskrivs som en knarkkung av turkiska medier och har varit häktad i sin utevaro för flera fall av synnerligen grov narkotikasmuggling och narkotikabrott. Han är också misstänkt för medhjälp till försök till mord. Enligt lokala medier greps mannen i en lyxvilla.

Norges drottning Sonja och kung Harald. Foto: Instar / Stella Pictures / TT Kronprinsessan Mette-Marit står på listan för att få nya lungor. Det uppgav det norska kungahuset i fredags. Nu uttalar sig för första gången Drottning Sonja och Kung Harald om stödet till svärdottern.

– Det är rörande, säger drottning Sonja till norska VG. Kung Harald instämmer och säger att kungafamiljen uppskattar det mycket. Efter beskedet måste kronprinsessan Mette-Marit vara redo för att en lungtransplantation kan ske närsomhelst. Drottning Sonja säger till norska VG att situationen är allvarlig





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