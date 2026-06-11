Swedish News Headlines

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Varannan svensk är för en extra skatt på miljardärer. Enligt Oxfam , som beställt undersökningen, skulle 500 personer beröras av skatten. 53 procent av svenskarna svarar "mycket bra" eller "ganska bra" på frågan: Vad tycker du om förslaget att införa en särskild miljardärsskatt för dem med över en 1 miljard kronor i förmögenhet?

Inte helt förvånande är fler bland oppositionspartierna för miljardärsskatt, och i större utsträckning kvinnor. Börserna i Asien sjunker i torsdagshandeln efter det att nya attacker skett på flera håll i Mellanöstern. Sydkoreanska Kospi tappar 1,9 procent och Hongkongbaserade Hang Seng är minus 1,4. New York Knicks stod för tidernas vändning i den fjärde NBA-finalen och är nu nära första titeln sedan 1973.

Titeln, Knicks första på 53 år, kan säkras i Texas natten mot söndag. Ett förstatligande av sjukvården, eller att avskaffa politikerna i Sveriges 21 regioner, har länge varit en av Kristdemokraternas viktigaste valfrågor. Det skulle göra vården mer jämlik och effektiv, enligt partiet. Men någon sådan stor reform har inte blivit av under Tidösamarbetet, trots att SD är inne på samma spår.

Den franske sångaren och skådespelaren Patrick Bruel åtalas för våldtäkt, våldtäktsförsök, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Nio offer är aktuella i utredningen och åtalsbegäran kom efter det att utredarna förhört Bruel. Brotten ska ha inträffat mellan 2010 och 2019. Ytterligare 13 personer ska ha lämnat in anmälningar gällande våldtäkter, våldtäktsförsök, sexuella övergrepp och sexuella trakasserier mot Bruel mellan 1992 och 2008.

Dessa brott kan dock vara preskriberade, enligt åklagarens pressmeddelande, uppger France24. I Växjö tingsrätt dömdes han till ett år och tio månaders fängelse, något som Göta hovrätt ändrar till två och ett halvt års fängelse. Även skadeståndet till brottsoffren, som bland annat filmades när de duschade och gick på toaletten, höjs och landar på totalt 1,1 miljoner kronor.

"Sådan publicering har skett under lång tid och det har alltigenom rört sig om ett stort antal visningar", skriver hovrätten i sin dom





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