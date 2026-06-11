Swedish News Headlines

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En pojke på cykel har krockat med en buss i Västerås. Pojken, som är i 10-årsåldern, förs med ambulans till sjukhus. Skadeläget är okänt, skriver polisen på sin hemsida.

Storbritanniens försvarsminister John Healey avgår meddelar han i ett brev till premiärminister Keir Starmer.

Orsaken uppges vara oenighet mellan dem två. En man har dött efter en olycka i en simhall i Strängnäs, rapporterar P4 Sörmland. Olyckan inträffade på onsdagseftermiddagen eller -kvällen, enligt radion. Mannen fick hjärt- och lungräddning på plats vid bassängen och fördes till sjukhus där han avled under natten, säger simhallens kommunikationschef Anna Liljehag till Strengnäs tidning.

Simhallen skriver på sin hemsida att en olycka hänt och att man med anledning av det håller stängt under torsdagen. En brand bröt på torsdagsmorgonen ut i semsterorten Magaluf på Medelhavsön Mallorca. Två personer har omkommit och nio får vård efter att ha andats in rök, enligt en tjänsteman. Branden startade tidigt på morgonen på tredje våningen i ett lägenhetshus och boende försökte förgäves släcka den.

Den spred sig snabbt till resten av byggnaden. Myndigheter utreder vad som orsakade branden. Det finns inga uppgifter om nationaliteterna på offren. FN:s generalsekreterare António Guterres fördömer de nya attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att sätta sig ner och förhandla fram ett fredsavtal.

Efter nattens attacker skriver han på X att "Mellanöstern dras ned i en allt djupare kris". Han menar att veckans attacker visar att vapenvilan i praktiken bara innebär färre attacker, inte ett stopp. Nu vill han att alla inblandade jobbar mot en diplomatisk överenskommelse.

"Inga fler attacker. Inga fler ursäkter", skriver han. En taxibil har kört in i en byggnad i Skarpnäck i södra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. En förare och en passagerare satt i bilen.

De har båda förts till sjukhus för kontroll. Polisen rubricerar händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Amerikanska attacker under onsdagen kan ha förstört en dricksvattenanläggning vid Irans södra kust, enligt en analys av satellitbilder och videofilmer som New York Times har gjort. En personbil har kört in i ett lastbilssläp på E22 utanför Bromölla.

Enligt polisen är det en 13-åring som kört bilen och en annan pojke i samma ålder som också färdats i bilen. De har förts till sjukhus med ambulans för kontroll. Skadeläget är oklart. – Vi har patrull på väg till sjukhuset för att prata med pojkarna, säger polisens presstalesperson Evelina Olsson





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