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Sveriges territoriella utsläpp vände nedåt under 2025 och landade på 46,7 miljoner ton, visar preliminär statistik från Naturvårdsverket. Den största utsläppsminskningen skedde inom inrikes transporter och arbetsmaskiner, vilket huvudsakligen förklaras av den återinförda reduktionsplikten vid halvårsskiftet i fjol.

Naturvårdsverkets nya scenarier slår fast att dagens politik är otillräcklig för att Sverige ska klara EU:s bindande klimatkrav till 2030. Människor i behov av specialistvård ska inte vänta mer än 30 dagar på en första bedömning, enligt ett förslag från en utredning. Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) tog emot betänkandet om behovsstyrd vård på onsdagen. Utredaren föreslår en förkortad vårdgaranti inom specialistvården.

Enligt förslaget ska det ta max tio arbetsdagar innan man får besked om när den medicinska bedömningen kan göras. Inom 30 dagar ska patienten få den medicinska bedömningen och inom 60 dagar ska patienten få sin planerade vård. Ett drygt tusental besökare på Liseberg ska i sommar erbjudas att få sina hjärtslag registrerade i realtid när de åker i attraktioner.

De ska också svara på frågor om upplevelserna som ett led i en undersökning där forskare vill testa hypoteser om vad som händer med människor när de upplever saker tillsammans. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. Ett drygt tusental besökare på Liseberg ska i sommar erbjudas att få sina hjärtslag registrerade i realtid när de åker i attraktioner.

De ska också svara på frågor om upplevelserna som ett led i en undersökning där forskare vill testa hypoteser om vad som händer med människor när de upplever saker tillsammans. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. Ett drygt tusental besökare på Liseberg ska i sommar erbjudas att få sina hjärtslag registrerade i realtid när de åker i attraktioner.

De ska också svara på frågor om upplevelserna som ett led i en undersökning där forskare vill testa hypoteser om vad som händer med människor när de upplever saker tillsammans. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. Ett drygt tusental besökare på Liseberg ska i sommar erbjudas att få sina hjärtslag registrerade i realtid när de åker i attraktioner.

De ska också svara på frågor om upplevelserna som ett led i en undersökning där forskare vill testa hypoteser om vad som händer med människor när de upplever saker tillsammans. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgonen, jämfört med drygt 90 dollar en vecka tidigare. Ett drygt tusental besökare på Liseberg ska i sommar erbjudas att få sina hjärtslag registrerade i realtid när de åker i attraktioner.

De ska också svara på frågor om upplevelserna som ett led i en undersökning där forskare vill testa hypoteser om vad som händer med människor när de upplever saker tillsammans. Ett fat Nordsjöolja kostade 78 dollar på onsdagsmorgon..





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