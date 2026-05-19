Swedish News: Management Consultants, Swedish Banks, Global Tax, VR Headset, Swedish Stock Market

The article discusses the challenges of getting a job at management consulting firm McKinsey, the role of management consultants in serving major corporations and governments worldwide, and the evolution of the Swedish banking industry. It also explores the potential impact of a global two percent tax on the world's richest individuals, the story of a Swedish teenager who built a VR headset and sold it to Facebook, and the recent stock market crash in Sweden.

Det är svårare att få jobb på managementkonsultbyrån McKinsey än att komma in på Harvards juristutbildning. Firman och dess likar anlitas av i princip alla världens största bolag, och av många av världens regeringar och myndigheter.

Men vad är det egentligen för tjänster managementkonsulter säljer? Ett barn föds och ett bankkonto står redo att ta emot statens barnbidrag för att säkra nästa generations lojalitet. Banklandet Sverige ligger i världstoppen vad gäller investeringar, vi har sparekonomer som ger neutrala spartips och vi identifierar oss med bankernas egen id-mjukvara flera gånger om dagen. Men hur hamnade vi här?

Orsi Husz berättar om hur svenskarna blev 'bankminded'. Det är en historia om hur svenskarna blev 'bankminded' genom modevisningar, 'små människor' och en medveten infiltration av vår allra mest personliga sfär. När slutade banken vara en tråkig institution och blev istället en av våra närmaste livsstilspartners? Den franske 'rockstjärnekonomen' Gabriel Zucman landar i Sverige och plötsligt handlar hela mediadebatten om en global skatt på två procent för världens allra rikaste.

Daniel Waldenström ser dock en risk för att entreprenörsandan kvävs, medan Elinor Odeberg efterlyser ett system som bättre fångar upp de enorma värdeökningarna i toppen. Är miljardärsskatten ett nödvändigt verktyg för rättvisa eller ett hot mot de som bygger landets framtid? 17-årige Palmer Luckey sitter i föräldrarnas garage och bygger VR-headset. Snart blir han symbolen för den moderna Silicon Valley-killen och säljer sitt bolag till Facebook för miljarder.

Kan en kille i hawaiiskjorta och tofflor nu bli världens mest inflytelserika vapenutvecklare? En svensk aktie störtdyker tio procent på fyrtio minuter för att sedan vända rakt upp igen. Bakom raset ligger en blankningsrapport som slår ner som en bomb på marknaden. Robert Ahldin är rasande och liknar fenomenet vid att swisha Caymanöarna.

Men är de här attackerna verkligen så orättvisa som kritikerna påstår? Vi träffar mannen bakom rapporten





