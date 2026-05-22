Swedish News of the Day

Swedish news headlines, summaries, categories, and topics from today's newspapers.

Ilskan över hur Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir behandlat stoppade Gaza-aktivister kan ena EU bakom nya sanktioner. Italien, Spanien och flera andra länder har krävt sanktioner mot Ben-Gvir sedan ministern lagt ut en film där han hånar knäböjande aktivister.

Ett formellt EU-förslag finns redan sedan i höstas på inreseförbud och frysta tillgångar för Ben-Gvir och en av hans kollegor. Från svensk sida hoppas regeringen också på ökat stöd för de sanktionskrav som Sverige och Frankrike gemensamt fört fram om kraftiga tullar på varor från israeliska bosättningar. Vid 11:30 larmades polisen om en singelolycka i Hackås i Bergs kommun. En personbil hade kört i diket.

Polisen skriver på sin hemsida: ’Personen transporteras till sjukvård med ambulanshelikopter. Skadeläget är okänt. ’ Polisen ska utreda varför olyckan inträffade. Matkedjan Coop stoppar alla varor från företaget Vaggerys chark, enligt SVT Nyheter Jönköping.

Beskedet kommer efter att SVT avslöjat att företaget fuskat med innehållet i sin falukorv. Det är ett område vid Örebros universitetssjukhus som spärrats av och en polisinsats pågår efter att ett misstänkt föremål hittats, rapporterar Nerikes Allehanda. Det är Örebros andra misstänkt farliga föremål på kort tid. Natotoppmötet i Helsingborg pågår just nu och polisen genomför visitationer av folk på stan.

En demonstration mot Nato har tillstånd, men en annan har inte. En kvinna som suttit anhållen som misstänkt för mord sedan en man hittades död i Högsby har släppts, rapporterar P4 Kalmar. En brand har brutit ut på en återvinningscentral i Rotebro i Sollentuna, rapporterar SVT Stockholm. Enligt räddningstjänsten rör det sig om 50 ton sopor som brinner





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ben-Gvir EU Sanctions Palestine Stockholm Benjamin Dousa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News headlines in SwedishA collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »

Swedish News HeadlinesA collection of Swedish news headlines, categorized and summarized.

Read more »

Headlines from Swedish News SourcesA collection of news articles from Swedish sources across various categories and topics, including coverage on fires, political developments, entertainment, social issues, and international events.

Read more »