Swedish News Summary

This news summary includes updates on traffic chaos caused by a collision on E4, the release of Chinese ships in the Strait of Hormuz, the discovery of a wounded man in a brawl on Frösön, the launch of Sweden's first operational military satellite, the first images from space, the arrest of a suspect in a missing person case, the hospitalization of Queen Margrethe of Denmark, and the disruption of train traffic due to a stuck train in a tunnel.

Kökaos efter olycka på E4En personbil och ett tyngre fordon har kolliderat vid påfarten till E4:an vid Moraberg i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Ingen person ska ha skadats, men olyckan orsakar stora trafikproblem.

Två körfält i norrgående riktning har stängts av och köerna växer snabbt, skriver radiokanalen. Iran släppte igenom kinesiska fartyg i HormuzIran har tillfälligt lättat på blockaden i Hormuzsundet och släppt igenom ett stort antal kinesiska fartyg, rapporterar flera iranska medier. Enligt statlig tv och nyhetsbyråer ska över 30 fartyg ha fått tillstånd att passera genom det strategiskt viktiga sundet, där omkring 20 procent av världens olje- och gastransporter passerar.

Beskedet kommer samtidigt som USA:s president Donald Trump besöker Kina – världens största importör av iransk olja. Skadad man hittad – en gripenEn skadad man har hittats efter larm om bråk på Frösön i Östersunds kommun. En misstänkt man har senare gripits på en annan plats. Polisen har gjort en avspärrning i en bostad.

Larmet kom vid 14.30 på torsdagen. Den 3 maj skickade Försvarsmakten upp sin första satellit i rymmen, Sveriges första operativa militära satellit. Nu har de första bilderna från rymden kommit, tagen från 515 kilometer från jorden. – Att skjuta upp Sveriges första satellit är en viktig milstolpe, och vi är tacksamma gentemot Planet Labs för att de hjälper till att utöka Försvarsmaktens kapacitet till rymdområdet, säger Försvarsmaktens rymdchef Anders Sundeman i ett pressmeddelande.

Bilden är tagen över Visby på Gotland. Foto: Planet Labs/Försvarsmakten Polisen och Missing People har sökt intensivt efter en man i 75-årsåldern som försvann den 29 april i Skärblacka i Norrköpings kommun. Nu har mannen anträffats avliden, skriver polisen på sin hemsida. Anhöriga är underrättade.

Polisen tackar alla som engagerat sig i sökinsatsen. Drottning Margrethe, 86, har lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av kärlkramp, meddelar hovet. Hon kommer vara inlagd för observation och vidare undersökningar över helgen. Hennes Majestät är trött, men vid gott humör” skriver danska hovet.

Vid 14-tiden på torsdagen larmades polisen om två pojkar som setts på ett skoltak i Örebro. En polispatrull skickades till skolan och pojkarna kunde identifieras. Ingen anmälan upprättas”, skriver polisen på sin hemsida. Det har varit stopp i pendeltågstrafiken efter att ett tåg fastnat i en tunnel och evakuerats.

Tåget fastnade i tunneln i norrgående riktning mot Märsta. Händelsen påverkar stora delar av kollektivtrafiken, då många vill ta sig till cup-finalen i fotboll i Solna i eftermiddag. Vid 13.30-tiden var pendeltrafiken igång igen norr om Stockholm, men bara på ett spår. Det har även rapporterats om spontan cruising i Tibro under torsdagen.

Polisen uppmanar att välja en annan väg än den genom stadskärnan om man inte vill delta eller titta på bilarna





