Swedish News Summary

This news text covers various topics such as golf, politics, sports, and finance. It includes information about a golfer's position in a tournament, a NATO meeting in Sweden, a suspected Chinese spy in Norway, a rock fall in a Swedish mine, the Swedish national hockey team's victory, the performance of the Swedish krona, and India's invitation to a green industrial transition partnership.

Efter tre hål ligger han på fem under par, och är ett slag bakom Jon Rahm och Alex Smalley i ledningen. Expert inför Natomötet: Trump i linje med Putins önskemål Sverige står till veckan värd för Natos utrikesministermöte, som ska hållas i Helsingborg på torsdagen och fredagen.

Mötet sker i ett osäkert läge, där USA:s president Donald Trump vid upprepade tillfällen sagt att han överväger att lämna försvarsalliansen. Magnus Christiansson, forskare och universitetslektor vid Försvarshögskolan med inriktning på Nato, uttalade sig i kvällens Agenda på SVT om hur läget egentligen är för alliansen. – Vi har Nato för avskräckning. Det bygger på att det finns militär förmåga och politisk vilja, och Trumpadministrationen undergräver båda de delarna.

– När det gäller utrikespolitiken ligger Trumpadministrationen i linje med Putins önskemål, medan de europeiska allierade hotar han och ska bestraffa, säger Magnus Christiansson. – Det handlar om att det ska gå att sälja öl på Ica om Ica får en licens, säger arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) till Expressen. Ett stenras har under söndagskvällen inträffat på 1 000 meters djup i Kristinebergsgruvan i Lycksele kommun.

En person i en maskin uppges sitta fast och skadeläget är oklart.säger Klas Nilsson, presschef för Boliden som äger gruvan, att företaget samarbetar med räddningstjänsten för att hantera situationen. I nuläget är det oklart vad som ligger bakom raset. Sveriges Tre Kronor krossade Danmark i den andra gruppspelsmatchen i Hockey-VM och vann med 6-2. Ny misstänkt kinesisk spion gripen i NorgeEn kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för spioneribrott.

– PST (norska säkerhetspolisen) misstänker att en kinesisk medborgare för försök till olaglig underrättelseverksamhet i Nordland, säger PST:s kommunikationsrådgivare Eirik Veum till NTB. Gripandet skedde den 15 maj, men Veum vill inte gå in på var det skedde eller vad som ska ha varit måltavla för underrättelseverksamheten. Den 7 maj greps en annan kinesisk medborgare i Norge, misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet. Personen i det ärendet tros ha försökt samla in satellitdata.

Den svenska kronan har motvind efter fjolårets lyft och är nu den som hittills i år gått sämst bland alla så kallade G10-valutor – de tio mest omsatta och likvida valutorna i världen. Andra G10-valutor som haft motvind är Japans yen, ned 1,3 procent, och det brittiska pundet, ned med 1,1 procent. I andra änden hittar man oljelandet Norges krona, som lyft 8,4 procent mot dollarn i år.

Andra vinnare på valutamarknaden är australiska dollarn, upp 7,2 procent, och den nyzeeländska dollarn, upp 1,4 procent. Dollarn har just avslutat sin bästa vecka på två månader efter USA-statistik som tryckt upp marknadsräntor och ökat sannolikheten för att Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan. Indiens premiärminister Narendra Modi bjuder tillsammans med statsminister Ulf Kristersson (M) in fler länder till ett samarbete som ska underlätta den gröna omställningen för industrin.

Sverige och Indien har sedan tidigare ett samarbete, Leadership Group for Industry Transition, LeadIT, för att underlätta för tung industri för att nå Parisavtalets klimatmål.

"Vi uppmanar därför till en breddning och fördjupning av denna koalition fram till 2030", skriver de i en debattartikel i Dagens industri, där de konstaterar att fler länder bör ansluta sig och aktivt bidra till arbetet. "Den gröna omställningen kan endast lyckas om den levererar konkret tillväxt och framsteg för medborgare", skriver de





