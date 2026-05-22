Swedish News Summary

This news summary contains information about a 17-year-old boy in Malmö who was convicted of raping a 14-year-old girl under gunpoint, a joint press conference between NATO Secretary General Mark Rutte and US Secretary of State Marco Rubio in Helsingborg, a fire alarm at a Stockholm Pressbyrån, a body found in a house in Tranemo, Israel's military confirming two deaths in a southern Lebanon attack, SpaceX postponing Starship launch due to technical issues, and a report of at least 25 deaths in separate attacks in Honduras.

En 17-årig pojke i Malmö döms för att ha våldtagit en 14-årig flicka under pistolhot, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt förhör under utredningen ska den dömde tonåringen ha hotat en 13-årig pojke och bett honom att mörda.

När den yngre pojken vägrade ska hans 14-åriga exflickvän ha lurats till en källare i Malmö där hon stängdes in och våldtogs av 17-åringen under pistolhot. 17-åringen döms nu i Malmö tingsrätt för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot samt stämpling till mord, till två års sluten ungdomsvård. Natos generalsekreterare Mark Rutte håller just nu en gemensam pressträff med USA:s utrikesminister Marco Rubio i Helsingborg.

Rutte betonar vikten av att Natoländerna ökar produktionen av försvarsmateriel och säger även att Ukrainakriget står på agendan för mötet. – En annan viktig fråga är Iran och Hormuzsundet. Jag hör från många av mina kollegor här som trycker på att att navigationsfriheten är väldigt viktig. Det är ett fantastiskt land som står som värd, och de har varit en väldigt bra ny medlem i Nato.

Han lyfter även fram Iranfrågan som en nyckelfråga på mötet, och att USA inte vill att Iran ska kunna ta ut en avgift för att passera. Under fredagsmorgonen larmades Räddningstjänsten till Stockholms central efter att ett automatlarm gått på Pressbyrån. Väl på plats kunde man dock inte hitta någon rökutveckling. – Vi har inte hittat någon källa till det.

Vi har undersökt och det är ingen brand, säger Lovisa Axtelius, ledningsoperatör på Räddningstjänsten. Pendeltågstrafiken stoppades tillfälligt men beräknas komma igång igen inom kort. I samband med att polisen undersökte en bostad i centrala Tranemo på torsdagskvällen hittades kroppen. Polisen vet inte vem personen är, och eftersom man heller inte vet vad som har hänt så utreds händelsen som mord.

Marco Rubio har nu landat i Sverige för att delta i Natotoppmötet i Helsingborg. På mötet har just frågan om USA:s militära närvaro i Europa varit på allas läppar. Under morgonen kommer Rubio och Natos generalsekreterare Mark Rutte att göra uttalanden och under eftermiddagen håller Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard en pressträff. Två personer har dödats i samband med ett israeliskt luftanfall mot södra Libanon, uppger Israels militär (IDF).

För en kort stund sedan upptäckte IDF:s övervakning två beväpnade personer som rörde sig på ett misstänkt sätt några hundra meter från israeliskt territorium, i södra Libanon. Efter att de identifierats och kontinuerligt övervakats av IDF träffades och eliminerades de beväpnade personerna i en flygattack. Rymdbolaget Space X tvingas flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av jätteraketen Starship efter flera bekymmer under torsdagen.

Nedräkningsklockan startade och stoppades om vartannat inför den planerade testuppskjutningen av tredje generationens Starship natten till fredagen, svensk tid, till följd av problem kort inpå avfärden. Efter flera försök till sista minuten-åtgärder ställdes till slut uppskjutningen in. Det planerade testuppdraget sker under en period då mycket står på spel för rymdbolaget, som går mot en börsintroduktion i närtid. Enligt vd Elon Musk drog sig en låsbult på en av tornarmarna inte tillbaka som den skulle.

Redan på fredag, amerikansk tid, kan ett nytt uppskjutningsförsök komma att genomföras, om problemet hinner lösas i tid. Minst 25 personer har dödats vid två separata attacker i Honduras under torsdagen, uppger lokala myndigheter. Händelserna inträffade då beväpnade personer öppnade eld i områden längs landets kust. Den första attacken inträffade på en odling vid staden Trujillo, då minst 19 arbetare dödades.

Enligt nyhetsbyrån AP har oroligheter pågått under många år i regionen, som är rik på naturresurser. I den andra attacken dödades sex poliser i samband med att de besköts i staden Omoa. Poliserna uppges ha arbetat med att motverka gängbrottslighet





