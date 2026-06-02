Swedish News Summary

This news text covers a range of topics, including diesel and gasoline price hikes, immigration policy changes, Google's datacenter in Dalarna, a Swedish politician's child pornography investigation, and ongoing issues in Stockholm's subway.

Efter en rad av sänkningar höjs dieselpriset nu med 80 öre litern. Bensinen stiger mer måttligt, 25 öre. Efter att ha sjunkit stadigt ett par veckors tid, i takt med att oljepriset på världsmarknaden fallit tillbaka, verkar det för stunden vara slut på nedgången.

På tisdagen hoppar dieselpriset upp med 80 öre, enligt drivmedelskedjornas företagspriser, som brukar följas av lika stora förändringar för privatbilisterna. Bensinpriset höjs med 25 öre till omkring 17,30 kronor. Regeringen och SD vill skärpa kraven för anhöriginvandring, bland annat föreslås höjt försörjningskrav. Nytt är också att de som vill ta hit sin familj måste vänta i två år innan de kan ansöka.

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med skärpta krav på den som vill ta hit sina anhöriga. Enligt migrationsminister Johan Forssell (M) har kraven alltför länge varit för lågt ställda. Ett nytt krav är en väntetid på två år för den som vill ansöka om att ta sina anhöriga till Sverige. Kravet gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander och vissa flyktingar.

Tidöpartierna vill också skärpa försörjningskravet, vilket även ska gälla när uppehållstillstånd ska förlängas. Robyns planerade konserter på Avicii arena i sommar flyttas, skriver stjärnan på Instagram. Istället för tre spelningar i juli kommer hon uppträda en gång på 3 Arena den 17 oktober.

"Vi har fått möjligheten att flytta konserterna i sommar till oktober för The Sexistential Tour att vända hem till Sverige för en stadium-kalaskväll på 3arena", skriver Robyn på"Fick möjlighet? Tyvärr otroligt respektlöst med tanke på mängden människor som kommer förflytta sig land och rike runt för att se dig, så jävla tråkigt". Googles planerade datacenter i Dalarna – skapar 100 jobb. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott avslutar alla sina politiska uppdrag.

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommer vid en valvinst att skrota posten som nationell säkerhetsrådgivare i den form som den existerar i dag. En person åtalas för deltagande i terroristorganisation, grovt brott. Utredningen har drivits av Säpo. Det är första gången ett åtal väcks kopplat till MKY i Sverige.

Brottet ska ha begåtts från november 2025 tills att personen greps i februari 2026. Problemen i Stockholms tunnelbana väntas fortsätta under tisdagen. Signalfelet på röda linjen mellan Gamla stan och Slussen är kvar och fortsätter orsaka förseningar och inställda avgångar





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