Swedish News Summary

A summary of the Swedish news text, including a large brawl at a high school in Kalmar, Iran-US tensions, a deadly accident in a swimming pool in Strängnäs, a fire in Magaluf on the Spanish island of Mallorca, and a car crash on the E22 highway near Bromölla.

Ett stort bråk ska ha brutit ut vid en gymnasieskola i Kalmar, i anslutning till ett studentflak. Larmet inkom vid 14:30 på torsdagseftermiddagen, skriver P4 Kalmar.

Polisen är på plats och ambulans har tillkallats. Trump: Kommer slå mycket hårt mot IranDonald Trump kommer med nya hot mot Iran i ett inlägg på Truth social.

"USA kommer slå mot Iran (... ) VÄLDIGT HÅRT I KVÄLL", skriver presidenten. Han skriver också att USA kommer "ta" oljeön Kharg inom en snar framtid. De senaste två nätterna har USA attackerat flera mål i Iran, vilket Iran har svarat på genom att anfalla amerikanska baser i Mellanöstern.

Inför torsdagens attacker sa Trump att han kommer "bomba skiten" ur Iran om de inte undertecknar ett fredsavtal. Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till en bostad i Malmö strax innan klockan två. Enligt initiala uppgifter har en person blivit misshandlad. Hen förs till sjukhus med ambulans.

Skadeläget är oklart, skriver polisen på sin hemsida. Flera personer befann sig i bostaden och de har förhörts, enligt polisens presstalesperson. En pojke på cykel har krockat med en buss i Västerås. Pojken, som är i 10-årsåldern, förs med ambulans till sjukhus.

Skadeläget är okänt, skriver polisen på sin hemsida. Storbritanniens försvarsminister John Healey avgår meddelar han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Orsaken uppges vara oenighet mellan dem två. En man har dött efter en olycka i en simhall i Strängnäs, rapporterar P4 Sörmland.

Olyckan inträffade på onsdagseftermiddagen eller -kvällen, enligt radion. Mannen fick hjärt- och lungräddning på plats vid bassängen och fördes till sjukhus där han avled under natten, säger simhallens kommunikationschef Anna Liljehag till Strengnäs tidning. Simhallen skriver på sin hemsida att en olycka hänt och att man med anledning av det håller stängt under torsdagen. En brand bröt på torsdagsmorgonen ut i semsterorten Magaluf på Medelhavsön Mallorca.

Två personer har omkommit och nio får vård efter att ha andats in rök, enligt en tjänsteman. Branden startade tidigt på morgonen på tredje våningen i ett lägenhetshus och boende försökte förgäves släcka den. Den spred sig snabbt till resten av byggnaden. Myndigheter utreder vad som orsakade branden.

Det finns inga uppgifter om nationaliteterna på offren. FN:s generalsekreterare António Guterres fördömer de nya attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att sätta sig ner och förhandla fram ett fredsavtal. Efter nattens attacker skriver han på X att "Mellanöstern dras ned i en allt djupare kris". Han menar att veckans attacker visar att vapenvilan i praktiken bara innebär färre attacker, inte ett stopp.

Nu vill han att alla inblandade jobbar mot en diplomatisk överenskommelse.

"Inga fler attacker. Inga fler ursäkter", skriver han. En taxibil har kört in i en byggnad i Skarpnäck i södra Stockholm, skriver polisen på sin hemsida. En förare och en passagerare satt i bilen.

De har båda förts till sjukhus för kontroll. Polisen rubricerar händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Amerikanska attacker under onsdagen kan ha förstört en dricksvattenanläggning vid Irans södra kust, enligt en analys av satellitbilder och videofilmer som New York Times har gjort. Satellitbilder från i måndags visar två små vattenanläggningar med ljusblå rör, typiska för vatteninfrastruktur, på en kulle nära ett befolkat område.

I filmer som iranska medier publicerade på onsdagen syns hur taket på den ena anläggningen har kollapsat och i den andra syns ett hål mitt på taket. Iransk statlig media uppgav under onsdagen att USA hade attackerat vattenreservorarer och att 20 000 människor i byar och städer i närheten stod utan vatten. Det är oklart om attacken var medvetet inriktad mot vattenanläggningen, men att attackera civil infrastruktur kan utgöra krigsbrott





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Brawl Iran-US Tensions Swimming Pool Accident Fire In Magaluf Car Crash On E22 Highway

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