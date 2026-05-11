Swedish News Text with Category and Keywords

This news text covers various topics, including legal, political, environmental, and financial issues. The text highlights the criticism of a proposed change in the court system, the flight of a former Polish minister, the risk of a family business closing, and the acquisition of a startup by a legal tech company. The text also mentions the investigation of a business owner and the valuation of a small Norwegian oil company.

Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot Domstolsverkets förslag om att föra över Dalarnas län från Svea hovrätts domkrets till Hovrätten för Nedre Norrland. I ett remissvar lyfts flera allvarliga risker, från försämrad advokatförsörjning till att parter i mål kan komma att utebli från förhandlingar.

Förslaget innebär i korthet att domar och beslut från tingsrätterna i Falun och Mora i fortsättningen ska överklagas till Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall, i stället för till Svea hovrätt i Stockholm. En konkret oro gäller risken att parter, exempelvis icke frihetsberövade tilltalade i brottmål, väljer att inte inställa sig till förhandling på grund av de praktiska svårigheterna med att ta sig till Sundsvall, med processuella konsekvenser som följd.

Samfundet ifrågasätter också hur väl utrett det är i vilken utsträckning videolänk kan användas i andra måltyper än brottmål, detta trots att förslaget delvis förutsätter just utökade möjligheter till distansdeltagande. En tredje risk handlar om advokatförsörjningen. Eftersom de flesta verksamma advokater finns i Stockholmsområdet befarar samfundet att färre kommer att vilja åta sig uppdrag från Dalarna när hovrätten ligger i Sundsvall snarare än i Stockholm, vilket i förlängningen kan begränsa enskildas möjlighet att få kvalificerat juridiskt biträde.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander understryker statens ansvar att ersätta advokaters nödvändiga merkostnader i form av tidsspillan och utlägg om förslaget genomförs. Zbigniew Ziobro, tidigare polsk justitieminister och sedan länge eftersökt i Polen för en rad brottsmisstankar, lämnade Ungern under lördagen och befinner sig nu i USA. Flytten skedde samma dag som Péter Magyar svors in som Ungerns nye premiärminister, en man som under valrörelsen lovade att utlämna Zbigniew Ziobro till Polen redan på sin första dag.

Familjeföretaget Hummeltorp har godkänt miljötillstånd och klartecken från Mark- och miljödomstolen, men riskerar ändå att tvingas stänga ner. Bakom hotet ligger ett förslag om att utvidga Pålamalms vattenskyddsområde, vilket skulle träffa Hummeltorp och nio andra etablerade verksamheter i området. Oljebolag skulle tvätta svenska miljarder – kopplat till Foxtrot. Realtid Länsstyrelsen och Haninge kommun.

Ett litet norskt oljebolag blåstes upp till ett värde av 2,6 miljarder norska kronor, och ska ha varit tänkt som ett verktyg för att tvätta pengar från ett av Sveriges mest uppmärksammade momsbedrägerifall. Kopplingar finns till det kriminella Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid. Det svenska legal tech-bolaget Legora fortsätter sin expansiva strategi och förvärvar nu startupen Graceview. Det är bolagets andra förvärv på bara några veckor.

Legora tog i början av mars in 5 miljarder kronor i nytt kapital till en värdering på 50,7 miljarder kronor. Oscar Properties grundare Oscar Engelbert har förhörts av Ekobrottsmyndigheten och delgetts misstanke om brott. Misstankarna rör oredlighet mot borgenär, bokföringsbrott och dubbla pantsättningar. Brotten bedöms som grova, uppger statsåklagare Carl Asterius till Expressen.

"Han är förhörd och delgiven misstanke om brott", säger han till tidningen





