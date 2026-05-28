Swedish News: Zelenskyj and Kristersson to Hold Joint Press Conference on Ukrainian-Swedish Defense Cooperation

The news reports on a joint press conference between Ukrainian President Volodymyr Zelenskyj and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson at the Upplands Air Force Base in Uppsala. The press conference aims to discuss the bilateral defense cooperation between Ukraine and Sweden, particularly in the context of the Russian-Ukrainian conflict.

Han kommer att delta i en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson (M) på Upplands flygflottilj i Uppsala klockan 13. Uppgifterna bekräftas i ett pressmeddelande från statsrådsberedningen där det står att Kristersson och Zelenskyj ska ha ett möte.

De ska därefter hålla i en gemensam pressträff för att "presentera en nyhet på flygområdet". "Under mötet väntas ledarna diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Ukraina. Vid besöket närvarar även försvarsminister Pål Jonson", står att läsa.

Uppgifterna bekräftas i ett pressmeddelande från statsrådsberedningen där det står att Kristersson och Zelenskyj ska ha ett möte. De ska därefter hålla i en gemensam pressträff för att ”presentera en nyhet på flygområdet”. ”Under mötet väntas ledarna diskutera Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Ukraina. Vid besöket närvarar även försvarsminister Pål Jonson”, står att läsa.med hänvisning till källuppgifter.

Flygplanen är av modell Jas 39 C/D och Ukraina ska enligt uppgifterna betala för planen med ett EU-lån. Tillkännagivandet ska ske under en pressträff i Upplands flygflottilj under förmiddagen. I oktober förra året skrev Ukraina under en avsiktsförklaring om att köpa över 100 Jas Gripen E-plan från Sverige.

Då uteslöt försvarsminister Pål Jonson (M) inte att Ukraina skulle kunna få äldre versioner av Det är sedan tidigare känt att Kristersson ska besöka flygflottiljen under torsdagen och presentera en ”nyhet kopplad till internationellt samarbete på flygområdet. ”Närmare 500 000 ryska soldater har dödats sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina inleddes i februari 2022. Det uppger den brittiska underrättelsemyndigheten GCHQ, enligt. Uppgifter om dödade och skadade soldater varierar kraftigt på båda sidor.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgav i februari att 55 000 ukrainska soldater har dödats under den fyra år långa invasionen. BBC, som tillsammans med Meduza har arbetat med att bekräfta ryska dödsfall, har lyckats identifiera 223 539 dödade soldater som stridit för Ryssland i Ukraina. Den 16 juni kan Ukrainas väntan på att få dra igång formella medlemskapsförhandlingar med EU till sist vara över. Uppgifterna kommer från en EU-källa till nyhetssajten Euractiv.

Tanken är att frågan om att öppna de första så kallade förhandlingsklustren för både Ukraina och Moldavien ska tas upp på EU-ministrarnas möte i Luxemburg den 16 juni för att sedan kunna följas upp när EU-ländernas stats- och regeringschefer två dagar senare håller toppmöte i Bryssel. Det första av de sex klustren behandlar grundläggande EU-krav om bland annat demokrati, fri- och rättigheter och rättssystem. För att öppna varje förhandlingskluster krävs total enighet bland nuvarande medlemsländer i EU.

Norge kommer att bistå Ukraina med 425 miljoner norska kronor till landets energisektor, meddelar regeringen i Oslo. Enligt ett pressmeddelande ingår stödet i en ny överenskommelse som Norge ingått med EU. Tanken är att hjälpa Ukraina att bygga upp ett mer motståndskraftigt energisystem. ”Denna finansiering kommer att hjälpa Ukraina att möta akuta behov samtidigt som den bidrar till landets återhämtning, modernisering och väg mot EU-medlemskap.

Vintern kan verka avlägsen, men förberedelser måste göras nu”, säger utrikesminister Espen Barth Eide. Det råder brist på luftvärn i Ukraina, uppger presidenten Volodymyr Zelenskyj i ett brev till Donald Trump och den amerikanska kongressen. Ukraina förlitar sig ”nästan bara” på amerikanska vapen för att kunna skjuta ned ryska ballistiska robotar, skriver Zelenskyj. Ryssland uppges ha beskjutit flera platser i Zaporizjzja under tisdagseftermiddagen.

Det rapporterar flera ukrainska medier. – Tre personer har skadats och flera fordon står i brand – detta är de första rapporterna om följderna av fiendens attack, säger Ivan Fedorov, chef för den militära administrationen i Zaporizjzjaregionen, till tidningen Fedorov uppmanar invånarna i regionen att inte lämna sina skyddsrum före faran anses vara över. Enligt Fedorov är det två män och en kvinna som har skadats i attacken





Zelenskyj varnar om brist på luftvärnDet råder brist på luftvärn i Ukraina, uppger presidenten Volodymyr Zelenskyj i ett brev till Donald Trump och den amerikanska kongressen.

Zelenskyj lämnar in lagförslag om EU-lån – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina.

Zelenskyj till Sverige | Senaste nytt på SvDUkrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer till Sverige och Uppsala i dag och vara med på pressträff ihop med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, erfar TT.

