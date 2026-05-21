Swedish Streaming Habits and Netflix's Content Strategy

The text discusses the increasing time spent on streaming services in Sweden, with Netflix's CEO Jenny Stjernströmer Björk highlighting the importance of balance between intellectual work and physical activities. The article also mentions Netflix's content strategy, including their focus on film, series, and reality, and their production of Swedish-language films and TV dramas. Additionally, the text discusses the potential impact of a proposed streaming tax on the industry and Netflix's long-film comedy 'Stormen'.

från tv.nu lägger svenskarna i snitt 95 minuter om dagen på strömningstjänster. Netflix chefen Jenny Stjernströmer Björk mäter inte sitt tittande i minuter men berättar att det blir en hel del även utanför arbetstid.

– Dels tillsammans med min yngsta son som är åtta år och precis har börjat läsa textning. Då låter jag honom välja vad vi ska se. Sedan tittar jag mycket själv på min Ipad, oftast när jag är på resa eller i sängen när jag har gått och lagt mig. Då är jag verkligen en allätare, säger Jenny Stjernströmer Björk.

Sedan 2022 är hon nordisk innehållschef på Netflix, den största betaltjänsten på den svenska strömningsmarknaden. Efter lanseringen av dramaserien ”Störst av allt” 2019 är bolaget också en viktig spelare när det gäller produktion av svenskspråkig film och tv-drama. Samtidigt som en majoritet av svenskarna dagligen tittar på strömmad tv lägger många allt mer av sin tid på korta videor och klipp, inte minst via sociala medier som Instagram och Tiktok.

Men Jenny Stjernströmer Björk berättar att Netflix huvudfokus på film, serier och reality ligger fast. – Jag tror inte det, jag tror på att få gå in i en värld och följa en karaktär, vara nära och identifiera sig med eller förfasa sig över någon. Det är en annan typ av upplevelse och de kan samexistera med varandra.

Men det är klart att all konkurrens, om det nu är sociala medier, tidsbrist eller vad det kan vara, kräver att vi är på tårna. Ja, jag tror att det är varje människas egen uppgift att hitta den balansen och jag tänker själv mycket på det utifrån mitt eget liv. Jag har ett väldigt intellektuellt arbete och är mycket uppe i min hjärna större delen av arbetsveckan. Så jag försöker balansera det med andra saker under helgen.

Mer taktila, sinnliga saker som att bada kallt, gå i skogen, gräva i trädgården och laga mat. Varje deltagare i Netflix kommande program "Physical 100: Sverige" får sin överkropp avgjuten. När deltagaren blir utslagen krossas hans eller hennes gipstorso.ska Jenny Stjernströmer Björk till Göranssons arena i Sandviken för att närvara vid inspelningen av "Physical 100: Sverige". Förlagan är ett populärt koreanskt tävlingsprogram där amatörer och professionella idrottare tävlar mot varandra i olika fysiska utmaningar.

Efter "Love is blind" är det Netflix andra stora satsning på svensk reality. Men Jenny Stjernströmer Björk säger att det inte sker på bekostnad av företagets övriga produktioner. – Det är inte så att vi gör tio sådana stora format, men de kompletterar våra serier och filmer. Efter år av utredning och debatt väntas regeringen i juni presentera en ny filmproposition.

Ett av filmutredningens förslag är att belägga strömningsaktörer med en skatt om 1,5 procent av deras omsättning i Sverige. Pengar som ska gå till finansiering av svenska filmer och serier. Foto: Robert Eldrim/Netflixär kritisk till förslaget och gör en jämförelse med Frankrike, som var det första av flera europeiska länder att införa liknande investeringskrav i lokala produktioner. – Under de två åren efter att man hade infört skatten så gick produktionskostnaderna upp med 30 procent.

Vi ser en risk att skatten i slutändan leder till ökade kostnader för konsumenter. Branschorganisationen Film & tv-producenterna ställer sig däremot positiva till förslaget om en strömningsskatt. Tidigare i maj uttryckte dess ordförande Eva Hamilton farhågor om att produktioner annars riskerar att flytta till andra länder. Jenny Stjernströmer Björk håller inte med.

– Jag tror snarare att det är bättre med incitament än med skatter. Risken är att man betalar skatten i stället för att investera i innehåll. Netflix långfilmskomedi "Stormen" är skriven och regisserad av Josephine Bornebusch. Premiär beräknas till hösten 2026.med sig av siffror.

Men tidigare i år gick bolaget i en intervju i Dagens Industri ut med att man under de senaste fyra åren investerat hisnande tre miljarder kronor i svenskt innehåll. Förutom egna produktioner ingår i summan även licenser till filmer och serier som finns i strömningstjänstens katalog. Eftersom de olika utgiftsposterna inte specificeras närmare är det svårt att jämföra med andra aktörer.

Som en referens kan ändå nämnas att Svenska Filminstitutet under 2025 totalt delade ut 378 miljoner kronor i stöd till svenska filmproduktioner, distribution, visning och lansering





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Netflix Streaming Habits Jenny Stjernströmer Björk Swedish Content Strategy Physical 100: Sweden Love Is Blind Stormen Swedish Film And TV Production Film Tax Film And TV Producers' Organization

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Important News Updates: Latest Headlines In SwedishA comprehensive collection of the most recent news updates in Swedish with headlines including topics such as energy, travel, sports, crime, and logistics.

Read more »

Nettoomsättningen upp, orderingång och orderstock stig in, rörelseresultat förbättras (swedish)Nettoomsättningen uppgick till 45,6 miljoner kronor, orderingången ökade starkt till 90,3 miljoner kronor och orderstocken växte till 144,4 miljoner kronor under kvartalet. Ebitda-resultatet steg till 10,2 miljoner kronor, rörelseresultatet förbättrades till 5,6 miljoner kronor.

Read more »

Report: Discrimination and Vulnerability in the Swedish WorkforceA new report from SACO highlights the challenges faced by individuals aged 40 and over in the Swedish workforce. Discrimination and vulnerability are on the rise, while the idea of a longer working life gains traction among policymakers. The report also addresses the role of unfair recruitment processes and the negative impact of AI-driven hiring.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »