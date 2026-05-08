Swedish Study Gives Hope for Children with Severe Peanut Allergy

A Swedish study has shown promising results for children with severe peanut allergy. The study involved 75 children between the ages of 1 and 3 who were given daily doses of peanut powder to desensitize them to the allergen. The results were encouraging, with 82% of the children able to eat at least three and a half peanuts without any allergic reaction after three years of treatment. The study also found that the treatment was generally well-tolerated, with only mild side effects.

Små barn som var allergiska mot jordnötter och som fick små mängder jordnötter dagligen vande sig vid att äta dem. En svensk studie ger hopp även för barn med svåra besvär.

För den som har barn med jordnötsallergi är rådet att ta kontakt med läkare och fråga om remiss till specialistvård för att få så kallad immunterapi. Alla barn som följde behandlingen klarade att äta tre och en halv jordnöt utan allergisk reaktion, och de flesta klarade upp till 25 jordnötter, säger Caroline Nilsson, docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hon är en av forskarna bakom studien där 75 barn mellan ett och tre år ingick.

Behandlingen inleddes på sjukhus och den första dosen var väldigt låg, motsvarande omkring en halv jordnöt. Sedan fortsatte föräldrarna att ge barnen jordnötspuffar hemma dagligen. Var fjärde till sjätte vecka ökades dosen till barnen nådde en dos motsvarande cirka en och en halv jordnöt per dag. Efter tre år med jordnötspuffar kunde 82 procent av barnen äta minst tre och en halv jordnöt utan allergisk reaktion.

Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 12 procent. Även om barnen kanske inte kommer kunna äta obegränsat med jordnötter så innebär behandlingen att de inte behöver vara oroliga för att råka få i sig små mängder. Caroline Nilsson understryker att detta inte är något som man ska testa själv hemma. Överlag var biverkningarna bland barnen som fick jordnötspuffar lindriga.

Caroline Nilsson tror att det kan ha att göra med den långsamma upptrappningen och att barnen var små när de började. Tyvärr visar studier på vuxna med jordnötsallergi att det inte går lika bra. För den som har barn med jordnötsallergi är rådet att ta kontakt med läkare och fråga om remiss till specialistvård för att prata om oral immunterapi, som det heter.

För andra barn gäller att det är bra att introducera jordnötter tidigt, tillsammans med annan mat och att ge det regelbundet. Allergiska reaktioner när du äter nötter eller jordnötter visar sig ofta inom några minuter. Luftburen allergi mot jordnötter är ovanlig. Studier har visat att det inte leder till allvarliga reaktioner.

Allergiska reaktioner på nötter eller jordnötter kommer ofta inom några minuter. Det kliar och du blir svullen i läpparna, tungan och svalget. Du får ont i magen, diarré och kräkningar. Du kan få mycket allvarliga symtom, men bara om du själv har ätit jordnötterna.

Vissa kan få en allergisk chock, men det är ovanligt. Det är en allvarlig reaktion som kommer snabbt och kan vara livshotande. Du kan bli medvetslös och få svårt att andas. Det är också vanligt att få antihistamin och astmaläkemedel utskrivet.

