Swedish Women's Football Team Qualifies for 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil

The Swedish women's football team is preparing for the 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil. They have two matches left in their qualifying round, against Denmark on June 5 and Italy on June 9 at Gamla Ullevi. The top team will directly qualify for the World Cup, while the rest will play-off. The Swedish team has expressed confidence in their chances, stating that they have everything in their own hands. However, they face two tough opponents. The team is missing Rebecka Blomqvist and Anna Anvegård, while Anna Sandberg, who has been injured, is back in the squad.

Det börjar dra ihop sig inför VM 2027 i Brasilien. I sommar ska det avgöras hur det går för de svenska damerna i deras kval till mästerskapet.

Det återstår två matcher där det är ett bortamöte mot Danmark 5 juni och sedan ett avslutande möte på Gamla Ullevi 9 juni mot Italien. I kvalet går ettan direkt till VM medan det blir play off för resten. Det är många tankar nu men den största är att vi har en situation där vi har allt i egna händer och det är något vi tycker om.

Det är visserligen två tuffa motstånd men ställningen är så att allt är i egna händer och det är extra stimulerande, säger han och fortsätter. Det känns långt mellan samlingarna men vi förbundskaptener klättrar på väggarna mellan samlingarna. I truppen saknas Rebecka Blomqvist och Häcken-stjärnan Anna Anvegård lämnas återigen utanför av Tony Gustavsson. Däremot finns det positiva besked också.

Där ytterbacken Anna Sandberg är tillbaka efter en tids skada. Hon har en intensitet och aggressivitet, men kombinerar också det med sin offensiva sida. Modet och intensiteten utmärker henne, säger Tony Gustavsson. Smilla Holmberg, Elma Junttila Nelhage, Bella Andersson, Hanna Lundkvist, Amanda Nildén, Sofia Reidy, Anna Sandberg, Amanda Ilestedt.

Filippa Angeldahl, Beata Olsson, Hanna Bennison, Stina Blackstenius, Evelyn Ijeh, Monica Jusu Bah, Rosa Kafaji, Johanna Rytting Kaneryd, Felicia Schröder, Matilda Vinberg, Julia Zigiotti Olme, Fridolina Rolfö





