Swedlogs innovativa mogningsteknik minskar svinn och förlänger hållbarheten för avokado och kiwi

Swedlog använder Softripe-teknik för att fördubbla hållbarheten på avokado och kiwi, minska svinn med upp till 60% och skapa trygghet i hela värdekedjan.

Avokado är en av dagligvaruhandelns mest känsliga produkter och små variationer i temperatur, transport eller mognadsgrad kan snabbt leda till svinn i butik, restaurang och hemma hos konsumenten.

Enligt Anton Ekman, hållbarhetschef på Swedlog, behöver man därför arbeta med hållbarhet direkt i kärnaffären. - Vi använder den innovativa mogningstekniken SoftripeTM för att kontrollera och styra mognadsprocessen. Resultatet är avokado - och numera även kiwi - med garanterat jämn kvalitet, perfekt smak och mer än fördubblad hållbarhetstid, säger han. Swedlogs hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i den faktiska effekten i värdekedjan.

När produkten håller längre och kvaliteten blir jämnare minskar risken för kassation. En jämnare kvalitet skapar också större trygghet för restaurang, handel och konsument, vilket långsiktigt stärker förtroendet för produkten. Ekman förklarar att det skapas effekter långt bortom butikshyllan när färre varor behöver kasseras. Varje avokado eller kiwi som faktiskt konsumeras innebär att resurser som mark, vatten, energi och transporter används mer effektivt - och att producenterna får bättre utväxling på det som redan odlats och transporterats.

Effekterna märks också hos kunderna. För salladskedjan Holy Greens har Swedlogs avokado bidragit till att minska returerna med 70 procent, samtidigt som svinnet reducerats med mellan 50 och 60 procent. Förutsägbarheten har också gjort att avokadon nu tagit plats i fler rätter på menyn. Swedlog befinner sig i en expansiv fas och bygger nu upp ett mer systematiskt hållbarhetsarbete med fokus på mätbarhet och uppföljning i hela värdekedjan.

Genom att samla in data om kvalitet, hållbarhetstid och kassationer vill bolaget tydligare kunna mäta effekten från producent till konsument. - För oss handlar hållbarhet inte om separata initiativ, utan om att bygga en affär där hög kvalitet och längre hållbarhet minskar svinnet i varje led. Den mest hållbara frukten är den som faktiskt blir uppäten. Utöver avokado och kiwi planerar Swedlog att applicera Softripe på andra frukter som är känsliga för mognadsprocesser.

Målet är att minska det globala matsvinnet som enligt FN står för upp till 8 procent av de totala växthusgasutsläppen. Genom att optimera mognaden kan importerade frukter som annars skulle hinna bli dåliga under transport eller i butik i stället nå konsumenten i perfekt skick. Swedlog samarbetar med odlare i olika delar av världen för att implementera tekniken redan på plats, vilket minskar behovet av långa lagringstider och onödig hantering.

För restauranger och butiker innebär den förlängda hållbarheten mindre risk för överlager och bättre möjligheter att planera inköp. Samtidigt får konsumenten en produkt som håller sig färsk flera dagar längre i hemmet, vilket minskar frekvensen av matinköp och det egna matsvinnet. Ekman betonar att innovationer som denna är avgörande för att skapa en mer hållbar livsmedelskedja. - I framtiden kommer vi att se fler exempel på hur teknik kan integreras i traditionella logistikflöden för att minska resursslöseri.

Det handlar om att tänka nytt kring hur vi hanterar färskvaror från jord till bord. Med Softripe har vi tagit ett betydande steg i den riktningen, säger han. Arbetet med att minska svinnet är en ständig process. Swedlog investerar i forskning och utveckling för att förfina mätmetoder och skapa ännu bättre kontroll över mognadsförloppet.

Genom att kombinera teknisk innovation med systematisk dataanalys kan bolaget erbjuda kunderna en produkt som inte bara smakar bättre utan också bidrar till en mer hållbar värld





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Avokado Kiwi Svinn Hållbarhet Softripe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

60 kvadratmeter stort hus i Grisslehamn såltStina Elisabet och Johan Erik Lidén, 42 och 44 år, Umeå är nya ägare till fastigheten på adressen Södersvedsvägen 26 i…

Read more »

Beowulf: En ny start? | AffärsvärldenI torsdags rusade Spotlightbolaget Beowulf Mining 60% utan några uppenbara nyheter. Kursrusningen fick sin förklaring dagen efter då bolaget presenterade en lösning på sin akuta likviditetsbrist. Beskedet innebär sannolikt att den akuta konkursrisken nu är avvärjd för den här gången.

Read more »

Man fast under gräsklippare i Finkarby - flera andra olyckor och händelserEn 60-årig man i Finkarby fastnade under en åkgräsklippare efter att ha kört nerför en brant slänt. Räddningstjänst lyfte maskinen och mannen transporterades till sjukhus med helikopter. Samtidigt stöder Norges kungafamiljen kronprinsessan Mette-Marit som väntar på lungtransplantation. Energimyndigheten tror att svenskarnas semester inte hotas av Mellanösternkrisen. Bulgarien stoppa vapen till Ukraina. Interpol-lystelse svensk gripit i Turkiet. Barn skadat i Vetlanda.arbetsplatsolycka i Jönköping. Krock i Borås.

Read more »

Göteborgs spårvagnar ger nytt liv i UkrainaEfter nästan 60 år på Göteborgs gator får de klassiska spårvagnarna nu ett nytt liv i krigsdrabbade Mykolajiv i Ukraina. Ukrainsk spårvagnspersonal har utbildats i Göteborg för att kunna köra och sköta vagnarna när de tas i bruk.

Read more »