Swim Open 2024: Simstjärnor samlas i Stockholm för årets upplaga

Internationella simtävlingarna Swim Open återvänder till Eriksdalsbadet i Stockholm med stjärnspäckat startfält. Sarah Sjöström gör comeback, Lukas Märtens siktar på nytt världsrekord och över 800 simmare från hela världen deltar.

Årets upplaga av de internationella simtävlingarna Swim Open inleds torsdagen den 9 april och pågår till och med söndagen den 12 april. Tävlingarna avgörs i Eriksdalsbadet , Stockholm . Detta är tionde gången som Swim Open arrangeras, efter att tävlingarna ställdes in 2020 på grund av pandemin. Över 800 simmare från ett 30-tal olika länder kommer att delta under de fyra tävlingsdagarna.

Tävlingsgeneralen Dennis Fredriksson jublar över Sarah Sjöströms tävlingscomeback, som hon kommer att göra redan i Swim Open. Sjöström kommer att simma 50 meter frisim lördagen den 11 april. Publiken får en fantastisk möjlighet att följa simning i världsklass och heja fram både svenska och internationella simstjärnor. Evenemanget förväntas bli en höjdpunkt för simsporten i Sverige.\Förra året skapade Tysklands Lukas Märtens stora rubriker när han satte tävlingarnas första världsrekord någonsin. Han slog ett 16 år gammalt rekord på 400 meter frisim med tiden 3.39,96, elva hundradelar snabbare än Paul Biedermanns tidigare världsrekord från 2009. Märtens är tillbaka i år, och frågan är om han kan upprepa bedriften och sätta ett nytt världsrekord under tävlingarnas jubileum. Förutom Märtens kommer flera andra internationella stjärnor att delta, inklusive Siobhan Haughey från Hongkong, som vann VM-guld på 200 meter frisim 2024 och tog OS-brons på 100 och 200 meter frisim samma år. Den danska stjärnan Helena Rosendahl, med EM-guld på 200 meter fjärilsim, australiska Moesha Johnsson, OS-silvermedaljör på 10 kilometer öppet vatten, och tyska Florian Wellbrock, med flera OS- och VM-medaljer, kommer också att tävla. Med en sådan stjärnspäckad startlista är förväntningarna höga på spännande tävlingar och imponerande prestationer i Eriksdalsbadet.\Förutom Sarah Sjöström finns det flera andra svenska simmare att hålla ögonen på. Distansspecialisten Victor Johansson, som imponerade i både långbane-VM och kortbane-EM förra året, kommer att simma 400, 800 och 1500 meter frisim. Fjärilsimmarna Louise Hansson och Sara Junevik har tränat i Australien under årets första månader och får nu chansen att visa hemmapubliken resultaten av sin träning. Sofia Åstedt visade starka resultat förra året och satte personliga rekord i 50, 100 och 200 meter frisim. Tävlingarna följer ett fast schema: Försökspassen börjar klockan 09.30, B- och C-finaler simmas klockan 16.30 och A-finalerna inleds klockan 18.00. Dessa tider gäller för samtliga fyra tävlingsdagar. Swim Open erbjuder en plattform för simmare på elitnivå att tävla, sätta nya rekord och inspirera framtida generationer av simmare. Evenemanget är en viktig händelse för svensk simsport och lockar både nationella och internationella simfantaster





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SJ: Inga ersättningsbussar mellan Göteborg och StockholmDet råder totalstopp på flera av landets mest trafikerade tågsträckor. Nu meddelar SJ att det inte blir några ersättningsbussar på sträckan mellan Göteborg och Stockholm. – Det är i princip omöjligt att bedriva busstrafik i samma omfattning, säger Lina Edström, på SJ:s pressjour.

Read more »

Konserthuset i Stockholm firar 100 år med stort jubileumKonserthuset i Stockholm firar sitt 100-årsjubileum med en rad evenemang under hela året, inklusive konserter, utställningar och boklanseringar. Fasaden renoveras och fokus ligger på både historien och framtiden.

Read more »

SJ utökar tågtrafiken mellan Stockholm och Gävle kraftigt till 2030SJ planerar en betydande ökning av tågresor mellan Stockholm och Gävle till 2030, med fler avgångar och kapacitet tack vare nya snabbtåg och regionaltåg. Restiderna minskar även på sträckan Stockholm-Umeå.

Read more »

Polisen förlänger beslut om säkerhetszon i StockholmI slutet av mars beslutade polisen att Diplomatstaden i centrala Stockholm, där bland annat USA:s och Israels ambassader ligger, skulle bli…

Read more »

Bastuboom i Stockholm har lett till fler klagomålUnder de senaste åren har antalet bastur i Stockholm ökat – och därmed även antalet klagomål. Sedan början av förra året har staden mottagit närmare 80 bastuklagomål.

Read more »

VD till Stängselbutiken.se, StockholmStängselbutiken.se står inför en tydlig transformation och rekryterar nu en VD som kan driva bolaget till nästa steg – från stabilt nuläge och potential till långsiktig tillväxt med fortsatt höglönsamhet.

Read more »