Sydkoreanska piloter orsakade flygkrasch med selfies

En utredning visar att en kollision mellan två sydkoreanska stridsflyg 2021 orsakades av att piloter tog bilder och filmade under flygning. En pilot ska betala en del av reparationskostnaderna.

En allvarlig incident inträffade år 2021 när två sydkoreanska stridsflyg kolliderade i luften under ett rutinmässigt uppdrag nära staden Daegu. En omfattande utredning, nyligen presenterad av landets revisionsmyndigheter, avslöjar att kollisionen inte berodde på tekniska fel eller yttre faktorer, utan på ett vårdslöst beteende från piloternas sida.

Utredningen belyser en oroande praxis som var utbredd bland piloter vid den tiden – att ta bilder och filma under flygning, trots tydliga säkerhetsföreskrifter som förbjuder detta. En av piloterna, som var på väg att avsluta sin tjänstgöring vid avdelningen, hade uttryckt en önskan att dokumentera sin sista flygning som ett minne. Denna önskan ledde till att han började ta foton med sin mobiltelefon under återflygningen till basen.

Situationen eskalerade när piloten i det andra stridsflyget, efter att ha observerat fotograferingen, bad en kollega ombord att filma det andra planet. Detta skapade en farlig situation där piloterna fokuserade mer på att skapa visuellt material än på att upprätthålla säker avstånd och kontroll över sina flygplan. Den första piloten, i ett försök att få bättre bilder, genomförde en våghalsig manöver och flög sitt plan närmare det andra.

Denna handling resulterade i en direkt kollision mellan de två stridsflygen, vilket orsakade betydande skador på båda farkosterna. Skadorna på flygplanen uppgick till drygt fem miljoner kronor, och Sydkoreas flygvapen krävde initialt att piloten som erkände sitt ansvar för kollisionen skulle stå för hela reparationskostnaden. Detta krav baserades på den klara kopplingen mellan pilotens handlingar och den resulterande skadan. Revisionsnämnden, efter en noggrann granskning av fallet och beaktande av olika faktorer, har dock fattat ett annat beslut.

Nämnden har beslutat att piloten ska betala en tiondel av den totala reparationskostnaden, vilket motsvarar 549 000 kronor. Beslutet att inte kräva full ersättning kan tolkas som en avvägning mellan att hålla piloten ansvarig för sina handlingar och att ta hänsyn till omständigheterna kring incidenten, inklusive den utbredda praxis som utredningen avslöjade. Det är viktigt att notera att detta beslut inte minskar allvaret i pilotens agerande, utan snarare representerar en pragmatisk lösning som tar hänsyn till både rättvisa och proportionalitet.

Utredningen har också lett till en intern översyn av flygvapnets säkerhetsrutiner och utbildningsprogram, med syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden. Fokus ligger nu på att stärka medvetenheten om riskerna med att använda elektroniska enheter under flygning och att betona vikten av att följa etablerade säkerhetsprotokoll. Denna händelse understryker vikten av disciplin och fokus inom militär flygning. Att avvika från strikta säkerhetsrutiner, även i syfte att skapa personliga minnen, kan få förödande konsekvenser.

Rapporten från revisionsmyndigheten pekar på ett systematiskt problem med bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter och en kultur där personliga önskningar ibland prioriterades framför säkerheten. Det är nu avgörande att Sydkoreas flygvapen implementerar effektiva åtgärder för att åtgärda dessa brister och säkerställa att alla piloter är fullt medvetna om riskerna och konsekvenserna av vårdslöst beteende under flygning.

Detta inkluderar inte bara skärpta regler och övervakning, utan också en förändring i kulturen för att främja en starkare säkerhetsmedvetenhet och ett tydligt fokus på ansvar. Incidenten har också väckt en bredare diskussion om användningen av mobiltelefoner och andra elektroniska enheter i cockpit, och om behovet av att utveckla tydligare riktlinjer och tekniska lösningar för att förhindra distraktioner och säkerställa att piloter kan fokusera fullt ut på sina uppgifter.

Framtida utredningar av liknande incidenter kommer sannolikt att dra lärdom av detta fall och bidra till att förbättra säkerheten inom militär flygning globalt. Denna händelse är en påminnelse om att även små avvikelser från säkerhetsprotokoll kan leda till katastrofala resultat





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sydkorea Stridsflyg Flygkrasch Piloter Säkerhet

United States Latest News, United States Headlines

