Sydkoreas tidigare premiärminister får straffet sänkt till 15 år i fängelse

Sydkoreas tidigare premiärminister Han Duck-Soo har fått sitt straff sänkt till 15 år i fängelse efter att ha överklagat till en appellationsdomstol. Han dömdes tidigare till 23 års fängelse för att ha bortsåg från sin plikt när den tidigare presidenten Yoon Suk-Yeol utfärdade krigslagar. Domstolen tog hänsyn till Hans långa karriär och konstaterade att det inte fanns bevis för att han deltog mer aktivt i upproret. Straffet sänktes därmed med åtta år. Yoon Suk-Yeol dömdes i februari till livstids fängelse för uppror.

Sydkorea s tidigare premiärminister Han Duck-Soo har fått sitt straff sänkt till 15 år i fängelse efter att ha överklagat till en appellationsdomstol. Han dömdes tidigare i år till 23 års fängelse för att ha bortsåg från sin plikt när den tidigare presidenten Yoon Suk-Yeol utfärdade krigslagar i december 2024.

Domstolen tog hänsyn till Hans drygt 50 år långa karriär som offentlig tjänsteman innan krigslagarna och konstaterade att det inte fanns bevis för att han deltog mer aktivt i upproret. Straffet sänktes därmed med åtta år. Yoon Suk-Yeol dömdes i februari till livstids fängelse för uppror. I ett annat sammanhang rapporterar ryska myndigheter att 13 personer har skadats i en ukrainsk attack mot bostadshus i gränsstaden Brjansk.

Två flerfamiljshus ska ha träffats i attacken, och minst en av de skadade uppges vara ett barn. Samtidigt meddelar Moskvas borgmästare att minst tre drönare på väg mot huvudstaden har skjutits ned. I Libanon har Israel dödat en högt uppsatt Hizbollahbefälhavare i en attack mot Beiruts huvudstad. Enligt den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu var en befälhavare i shiamilisens kommandostyrka Radwan målet för anfallet.

En källa nära Hizbollah bekräftar för AFP att en befälhavare dödats. Netanyahu förklarar att Radwan-terroristerna är ansvariga för att ha skjutit mot israeliska bosättningar och skadat IDF-soldater. Det är första gången attacker utförs mot det libanesiska huvudstadsområdet sedan vapenvilan inleddes. I Sverige inkom ett larm om en explosion vid en villa i Södertälje strax efter klockan 23.

Räddningstjänsten bekräftar att det var en explosion utomhus som orsakade en brand i vegetation på en villatomt. Polisen uppger senare att även dörren till villan skadades, men att det inte finns några personskador. Branden släcktes snabbt, och polisen arbetar under natten med spårsäkring. Händelsen rubriceras som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

I Härjedalens kommun larmades polisen vid klockan 20 om en misshandel. En skadad man hittades och fördes till sjukhus med ambulans. En kvinna i 45-årsåldern misstänks ha misshandlat mannen med ett tillhygge och grips misstänkt för mordförsök. Kvinnan och mannen ska enligt initiala uppgifter vara bekanta med varandra.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer att delta i Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Merz, som är partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU, ska hålla tal på mötet, som ses som en valupptakt för Moderaterna. Även statsminister Ulf Kristersson och finansminister Elisabeth Svantesson ska tala under mötet som inleds på fredag. I Växjö har en tonårsflicka förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en personbil.

Larmet kom vid 16-tiden, och skadeläget är fortfarande oklart. Polisen i region syd meddelar att rubriceringen är oklar och att det ännu inte finns någon misstänkt i ärendet. Iran har rätt till fredlig användning av kärnenergi, understryker Kina inför Donald Trumps planerade statsbesök. Irans utrikesminister Abbas Araghchi träffade sin kinesiska kollega Wang Yi i Peking på onsdagen.

Wang Yi understryker att ett heltäckande eldupphör är akut nödvändigt och att återupptagna strider är oacceptabelt. Kina har tidigare varit relativt tyst om Irankriget, men vid onsdagens möte skärpte Wang Yi tonen. Enligt AFP understryker Kina att Iran har en legitim rätt till fredlig användning av kärnenergi. USA har ofta upprepat Irans anrikning av uran som viktiga skäl till kriget, nämligen att man vill undanröja risken att Iran skaffar kärnvapen.

Trump reser till Kina nästa vecka för att möta president Xi Jinping för samtal





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sydkorea Premiärminister Fängelse Krigslagar Uppror

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ishockey: Experten vill se Love Härenstam i VM – kan slå Pelle LindberghPelle Lindbergh är så här långt den yngste Tre Kronor-målvakten i VM-sammanhang. Men om Viaplays expert Erik Granqvist får som han vill kommer Love Härenstam att slå det rekordet. – Om han skulle kastas in, han är redo. Han räds ingenting, säger han till SVT Sport.

Read more »

Han föreslås ta över Spotlight-klubban efter MårderGünther Mårder lämnade ordförandeposten i Spotlight när han blev misstänkt för grovt insiderbrott. Nu meddelar börsoperatören att Surgical Sciences tidigare vd Gisli Hennermark föreslås ta över klubban.

Read more »

Stubb: Europa måste agera inom fem år för sin säkerhetAlexander Stubb höll ett tal i Tjeckien där han varnade för att Europa har ett kort tidfönster för att stärka sin säkerhet. Han jämförde situationen med kalla krigets slut och betonade behovet av djupare integration och utvidgning av EU. Stubb menade att USA nu kräver att Europa tar mer ansvar för sin egen säkerhet och att Rysslands hot kvarstår. Han nämnde västra Balkan, Ukraina och andra länder som viktiga för samarbetet.

Read more »

Biter ifrån mot socialministern om Cosmic: ”Han slår på regionerna”Nu reagerar ledande regionpolitiker i länet på regeringen och socialminister Jakob Forssmeds (KD) beställning av en haveriutredning kring krånglande journalsystem i vården. – Han har ju en politisk agenda så det är klart att han slår på regionerna, säger Kristina Nilsson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Västernorrland.

Read more »

Fifa stänger av Gianluca Prestianni – då missar han VM-matcherGianluca Prestianni anklagades av flera Real Madrid spelare för att ha använt rasistiska ord mot Vinicius Jr. Uefa stängde av honom för att ha använt homofobiska ord riktade mot Real-stjärnan – nu stänger även Fifa av honom.

Read more »

Truls pressad: ”Han lackar till”Truls Möregårdh, 24, skrek av smärta. Axeln fortsätter att strula. – Den gör lite ont, man ska inte ljuga, säger han i SVT.

Read more »