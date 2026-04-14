Synsams Fabrik på Frösön: En Modern Glasögontillverkare i Hjärtat av Jämtland

Synsams fabrik på Frösön, en av världens modernaste tillverkningsindustrier för glasögon, kombinerar högteknologisk produktion med traditionellt hantverk och en stark designprofil. Fabriken, som invigdes 2022, är en strategisk satsning som gynnar både kunder och den lokala arbetsmarknaden. Med fokus på hållbarhet, flexibilitet och hög kvalitet produceras glasögonkollektioner inspirerade av norrländsk natur och designade i samarbete med bland andra Peter "Foppa" Forsberg. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode, och är en viktig aktör i den nordiska optikbranschen. Denna nyhet fokuserar på fabrikens betydelse, dess innovativa tillvägagångssätt och dess bidrag till regionen.

Synsam s produktions- och innovationscenter på Frösön utanför Östersund, invigt 2022, har etablerat sig som en av världens mest moderna tillverkningsindustrier för glasögon. Fabriken, som var Nordens första storskaliga tillverkningsanläggning för glasögon, kombinerar avancerad teknologi med traditionellt hantverk och en stark betoning på modern design.

Företaget har lyckats skapa en effektiv och flexibel produktionskedja som gynnar både kunder och regionen. Genom att tillverka glasögonen i Sverige kan Synsam korta ledtiderna, snabbt anpassa sortimentet efter efterfrågan och garantera en hög och jämn kvalitet.

Detta strategiska val innebär bättre erbjudanden för kunderna och har dessutom genererat en positiv inverkan på den lokala arbetsmarknaden.

Fabriken på Frösön är inte bara en produktionsanläggning utan också en inkörsport för innovation och utveckling inom glasögonbranschen, vilket skapar en dynamisk miljö för både anställda och företaget i stort





