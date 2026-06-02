Syriska krigsbrottsanklagade på svensk mark - Exponerar tidigare milismän

Ett SVT P1-program avslöjar att flera tidigare syriska milismän som misstänks för allvarliga brott mot mänskligheten nu bor i Sverige. En person identifierad i Yarmouk är särskilt omdebatterad. Samtidigt pågår internationella rättsprocesser mot Assad-regimen. Artikelns innehåll baseras på reportage från december 2024.

Syrien s avsatte diktator Bashar al- Assad har fått politisk asyl i Moskva. Samtidigt pågår internationella rättsprocesser mot före detta regimen och dess anhängare. I Tyskland och Frankrike har rättegångar inletts mot högt uppsatta personer inom Assad s regimen.

Det stärker hoppet om att de skyldiga för krigsbrott och brott mot mänskligheten ska ställas till svars. I Sverige har det framkommit att flera män som tillhört proregimesterrorgrupper (miliser) nu bor här och har fått uppehållstillstånd. Detta avslöjar SVT P1-programmet Kaliber. De har identifierat minst 15 personer som var militanta i Syria och som enligt vittnen begått allvarliga brott mot civila.

Vittnen från både Sverige och Damaskus beskriver hur de levde i skräck för dessa män. I den totalförstörda stadsdelen Yarmouk i Damaskus pekas en särskild man ut som en farlig milisledare. Han misstänks för kidnappningar och utpressning. En lokal berättar att han och två vänner gripits av milisen.

Efter att familjen betalat en lösensumma släpptes mannen loos, medan de två vännerna försvann för alltid. Denna man emigrerade till Sverige under flyktingkrisen 2015. Han bosätter sig i en liten svensk stad. På sociala medier visas han på en strandparty.

I Sverige har han deltagit i integrationsprojekt och jobbat i en snabbmatsrestaurang. Han har också dömts för att ha bitit en polis. Bilder visar honom i militär uniform och beväpnad. När Kaliber kontaktar honom för intervju avböjer han men förkastar alla anklagelser som falska.

I ett annat fall dömdes nyligen en annan tidigare milisman från Yarmouk till livstid för grovt folkrättsbrott av Solna tingsrätt. Krigsbrottsåklagare Reena Devgun förklarar svårigheterna med att utreda syriska krigsbrott; de skedde utomlands och många vittnen är kvar i ett konfliktyrrat område. SVT:s nyhetsproduktion strävar efter saklighet och opartiskhet. Vi publicerar endast verifierad och relevant information.

I akuta lägen kan det vara svårt att få allt bekräftat, då rapporteras vad som är känt och vad som är oklart





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syrien Krigsbrott Miliser Assad Asyl Sverige Utlämning Yarmouk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kaliforniens ovalett: Demokratiskt fäste i upplösningKalifornien, traditionellt ett demokratiskt starkt valdistrikt med 40 miljoner invånare, håller på med ett kaotiskt och oklart guvernörsval. Ett antal kandidater från Demokraterna har dras tillbaka eller sjunkit i mätningar efter skandal om sexuella övergrepp och elak behandling av medarbetare. Tidigare hälsominister Xavier Becerra och finansmannen Tom Steyer leder just nu i partiet, medan den republikanske sheriffen Chad Bianco också gör starka resultat med fokus på migration. Valet är ett så kallat djungelval där de två bästa röstande går vidare oavsett partitillhörighet, vilket kan leda till ett oväntat resultat i denna traditionellt demokratiska delstat.

Read more »

SVT-profilen avslöjar sexkontraktet i Gift vid första ögonkastetI ”Gift vid första ögonkastet” kan det hetta till mellan lakanen. Nu berättar deltagaren Jasmine Rosell i SVT:s ”Updejt” att de skriver på ett intimitetskontrakt inför inspelningen.

Read more »

SVT:s dokumentär om Lundsberg kritiseras för ofullständig redovisningSVT:s serie Arvtagarna om händelserna på Lundsberg skolor har setts avslutas med stark kritik mot hur våldsfilmen visas utan tillräcklig återkoppling från brottsoffren. Serien Fel för att dölja viktiga fakta om domen mot förövare.

Read more »

Johan Esk: Sverige bjöd på ett tragikomiskt Norge-skämtDN:s sportkrönikör Johan Esk om ett VM-test som började som ett skämt.

Read more »