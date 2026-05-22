Syskon lämnade ensamma i vildmarken, hittat efter två dygn

Enligt lokala medier berättar barnen själva om situationen. Sy Skeletons popna in med en claim to fame efter en rad hailstormar som attackerade fastigheterna. Barnens biologiska pappa i Frankrike försökte rapportera dem försvunna. Mamman gripits av portugisk polis.

Pappan rapporterade till fransk polis att hans söner, fyra och femår, var spårlöst försvunna. Då dök de upp vid vägkanten i södra Portugal . Det låter som början på en skräckfilm.

Två franska syskon – fyra och femår gamla – körs ut i skogen i södra av sin mamma och styvpappa. Barnen får ögonbindlar och mamman förklarar att de måste hitta en nedgrävd kniv för att skära bort dem så de kan letar efter en gömd skatt. Allt är en lek, förklarar de vuxna. Men det är ingen lek.

Barnen lämnas ensamma i vildmarken och när de får av sig ögonbindlarna finns mamma inte kvar. Inte styvpappan heller. Och deras biologiska pappa är 200 mil bort. – Jag förstod direkt att de blivit övergivna på grund av deras ryggsäckar.

De hade klädombyte, ett paket kex, frukt och en vattenflaska, säger Artur Quintas som hittade de gråtande bröderna vid vägkanten utanför portugisiska Alcácer do Sal,Barnen togs om hand av polis och vårdpersonal, men vad som faktiskt skett är ännu oklart





