Systembolagets monopolställning ger ett unikt utbud

Systembolagets monopolställning när det gäller alkoholdrycker över en viss procent-halt ger dem ett av världens största utbud av kvalitetsöl och vin. Detta innebär att kunderna kan hitta ett brett utbud av produkter från olika delar av världen, inklusive lastgamla bryggerier.

Medan vanliga människor i nästan hela Europa kan köpa vin till middagen eller en öl till helgen i vanliga matbutiker - så har de tyvärr inte tillgång till ens en bråkdel av det utbud Systembolaget kan erbjuda.

Det är just i kraft av sin monopolställning - vad gäller alkoholdrycker över en viss procent-halt - som de har ett av världens i särklass största utbud av kvalitetsöl och vin. Nordisk representant under 13 år ingick i en sameuropeisk arbetsgrupp, som försökte få rätsida på en helt ny standard för brandsäkerhet på persontåg - EN 45545. Turades vi om att arrangera gruppens 5-6 årliga arbetsmöten - och under den tiden svarade jag för två sammankomster i Stockholm.

I samband med ett av dessa möten följde två nyfikna tyska kollegor med mig till Systembolaget där de med allt större ögon gick från hylla till hylla - innan de dystert konstaterade att I Berlin finns det ingen butik som kommer ens i närheten av det här fantastiska sortimentet av tyska kvalitetsviner! Föredrar man öl, är det förstås precis likadant: Hylla efter hylla och trave efter trave med kvalitetsöl från välrenommerade - och i vissa fall lastgamla - bryggerier, från olika delar av världen.

Vad sägs till exempel om Bayerska Weihenstephan, grundat 1040, och Still going strong! Monopolet innebär också att om man är på resa i vårt väldigt avlånga land, så kan man gå in i vilken Systembolagsbutik som helst, och hitta i alla fall några av sina favoriter - inte bara lokala eller enskilt importerade märken man inte har en aning om vad det är





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Systembolaget Monopolställning Kvalitetsöl Vin Utbud

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