Systrarna drunknade vid Brighton: Familjer sörjer efter tre döttrar

Sist uppdaterad: 2022-03-15 Sist publicerad: 2022-03-14

Systrarna Jane, Christina och Rebecca drunknade vid Brighton s ökända strand. Systrarna Jane Adetoro, 36, Christina Walter, 32, och Rebecca Walter, 31 från London besökte stranden vid kuststaden Brighton förra tisdagen.

Alla tre systrar drunknade i vågorna. Kvar på platsen låg deras handväskor. Tidigt på onsdagsmorgonen förra veckan fick räddningstjänsten först larm om en kropp i vattnet. Under räddningsarbetet upptäckte man två till, rapporterar BBC.

Helikopter, livbåtar, polis, ambulans och räddningstjänst deltog i arbetet. Nu är identifieringen klar och systrarnas pappa Joseph berättar om sorgen efter sina tre döttrar. – Inga ord kan beskriva smärtan. Jag har förlorat allt jag har kvar, och det har lämnat en tomhet som aldrig kan fyllas, säger han och fortsätter: – Jane, Christina och Becky var mer än döttrar för mig.

De var min glädje, min styrka och det ljus som fyllde vår familj med lycka och kärlek. Polisen misstänker att kvinnorna plötsligt ”drogs ned i vattnet” efter att ha missbedömt den branta strandpromenaden ner mot vattnet. Den steniga stranden kring centrala Brighton är ökänd för sina branta sluttningar, skriver The Sun. Vittnen säger till tidningen att de såg systrarna ”klädda för utgång” kort innan de försvann.

Flera personer som arbetar på kaféer vid stranden säger att folk som varit på klubbarna i närheten ofta går till stranden efter att uteställena har stängt. I ett uttalande förra veckan sa polischefen Adam Hays att han förstår att olyckan haft ”stor påverkan på lokalsamhället”, men att polisen fokuserar på de berörda familjerna innan de kan gå ut med fler detaljer





