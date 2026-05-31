Tågkrock norr om Vetlanda - omsider pågående räddningsinsats - samt övriga nyheter i korthet

Den här artikeln samlar flera nyhetsbilder: en tågkrock i Jönköpings län med två personer i personbilen som lyckats lämna fordonet, omfattande tunnelbanestörningar i Stockholm, en beachvolleyfinal i Ostrava, Kanye Wests kontroversiella konsert i Istanbul, en mans död i Sandviken, extremt dyra VM-loger i Mexico City, en bussolycka i Turkiet, hockeylegendaren Dennis Hulls död samt ett äggåterkallande på grund av salmonella.

Ett tåg har krockat med en personbil norr om Vetlanda enligt polisens sajt. Två personer fanns i personbilen som efter kollisionen låg upp och ned.

En av dem har kvar varit inne i fordonet medan den andra lyckats ta sig ut. Båda är vid medvetande men åtgärdernas omfattning och skadeomfattning är oklar. Det pågår en pågående räddningsinsats på plats och policys 정보 om skadefall mellan tågpassagerare finns inte att tillgodogöra. Tåget har stannat på sträckan vilket lett till fullständigt stopp av trafiken i området.

Kollisionen inträffade på en del av banan där tågets hastighet var beräknad till mellan 80 och 100 kilometer i timmen. Samtidigt pågår omfattande trafikstörningar i Stockholms tunnelbanesystem. Både den gröna och röda linjen har ställda in avgångar på grund av ett tekniskt fel mellan Liljeholmen och Mörby centrum. Felet orsakar förseningar och stängda plattformar vilket påverkar tusentals pendlare.

Inom sporten har David Åhman och Jonatan Hellvig säkrat en plats i finalen i världstouren i beachvolley i Ostrava. De mötte Cherif Younousse och Ahmed Tija från Qatar som tvingades ge upp i avgörande set på grund av en skada hos Younousse. Åhman/Hellvig vann första set med 21-18 men förlorade andra med 21-19. När tredje set inleddes var det klart att qatariska paret inte kunde fortsätta vilket gav svenskorna segern.

I Musiknyheter har Kanye West spelat för 118 000 fans på Atatürkstadion i Istanbul. Det är hans första konsert i Turkiet. Han har på senare tid varit nekad att framträda i flera europeiska länder på grund av kontroversiella antisemitiska uttalanden. Hans låt "Heil Hitler" från 2025 väckte stor毖 och han har sagt sig vara "klar med antisemitism".

Han har也变得 portad i Polen och Frankrike. En mans död i Sandviken efter en påstådd olycka håller på att utredas. Den 30-årige mannen hittades skaddad under natten mot söndag och avled sedan på sjukhuset. Polisen har inlett en förundersökning gällande misstänkt mord för att kunna utesluta brott.

Ett område har spärrats av för teknisk undersökning. Inget specificerat misstänkt finns ännu och polisen ber allmänheten om eventuella iakttagelser. Lokala nyheter från Mexico City berättar om extremt dyra loger på Aztecastadion under kommande fotbolls-VM. Logerna med 27 platser hyrs ut för 27 miljoner peso, ungefähr 14,4 miljoner kronor.

Stadionens historia förklarar varumodet: ägaren sålde långtgående ägarkontrakt på 99 år för att ekonomiskt överleva bygget på 1960-talet. Av de 16 VM-arenorna är Azteca den enda där Fifa inte har direkt kontroll över loger under turneringen. En bussolycka i Denizli-provinsen i Turkiet krävde flera liv när fordonet körde in i ett vägräcke och sedan fattade eld. Närmare information om dödssiffror är ej tillgänglig just nu.

Den canadensiske ishockeystjärnan Dennis Hull är död 81 år gammal. Han spelade för Chicago Blackhawks och vann flera titlar tillsammans med sin bror Bobby Hull. Familjen har bekräftat hans död. Axfood, ägare av butikskedjor som Willys och Hemköp, återkallar ägg på grund av salmonellaförekomst på producentens gård.

Kvalitetschef Susanna Wadegård uttrycker oro över situationen. Summan av dessa händelser visar ett brett spektrum av nyhetsvärden från olyckor och sport till kultur, mattrygghet och samhällshändelser





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tågkrock Vetlanda Tunnelbane Stockholm David Åhman Jonatan Hellvig Kanye West Istanbul Mans Död Sandviken Azteca Stadion Loger Bussolycka Denizli Dennis Hull Axfood Ägg Salmonella

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barbara Hannigan gör upp med den amerikanska drömmenKanadensiska sopranen Barbara Hannigan vill tala klarspråk om sitt grannland USA.

Read more »

72-åriga John Travoltas personliga regidebut lyfte aldrig – nu kan du se den hemmaStackars John Travolta. Det kan inte vara lätt att byta karriär i 70-årsåldern och inte få någon uppskattning för det. Speciellt inte när det handlar om något så personligt som ”Propeller One-Way Night Coach”. Film är skriven, regisserad och producerad av Travolta och baserad på hans egen barnbok med samma namn från 1997.

Read more »

Elev tvingades höra ”Den blomstertid nu kommer” – nu får skolan böter135 000 kronor. Så mycket kan det kosta en skola i Finland efter att kristna budskap framfördes på skolavslutningar. I år varnar rektorerna: ”Den blomstertid nu kommer” kommer spelas igen.

Read more »

De vill stärka den elektroniska musikscenen i norrArrangemanget Arctic Pulse ska lyfta den elektroniska musiken och stärka samarbetet mellan utövare i norra Sverige, Norge och Finland. Det hela avslutas med en klubbkväll. – Det är viktigt att mötas, dela erfarenheter och skapa samarbeten, säger Daniel Morcillo, en av arrangörerna.

Read more »