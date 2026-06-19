Tågolycka utanför Bedford - många skadade vid kollision

En tågolycka inträffade på midsommaraftonen utanför Bedford i Storbritannien när ett stoppat tåg påkördes från bakifrån. Räddningstjänster och sjukvård evakuerade och behandlade många skadade, vissa med livshotande skador. Trafiken är helt inställd och en utredning har inletts.

På midsommaraftons kväll inträffade en svår tågolycka utanför den brittiska staden Bedford . Lokal polis, räddningstjänst och sjukvård larmades till platsen då ett tåg, som drabbats av ett problem med sitt säkerhetssystem och tvunnts att stanna, påkörd av ett annat passagerartåg bakifrån.

Räddningstjänst, polis och ambulans kunde ta hand om en mängd skadade passagerare. De allvarligast skadade transporterades till sjukhus med ambulanshelikopter. På fredagskvällen fanns det ännu inget exakt antal skadade. Passagerare har vittnat om kaoset efter olyckan.

En resenär berättade för The Telegraph att efter att ha ramlat omkull och lyckats resa sig kändes det som om en bomb hade exploderat och att han såg människor med brutna ben och blodiga ansikten. Tågtrafiken har helt stängts av på sträckan och polisen har spärrat området för en undersökning. En talesperson uttryckte förskräckelse över rapporteringen och sände sina tankar till de inblandade, deras familjer och alla som drabbats





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