Tågtrafik stoppad mellan Stockholm och Göteborg; flera andra nyhetsskolor

Trafikverket arbetar med att återställa kontaktledning efter rivning, orsaker oklara. SVT avvecklar elva sporttjänster, Ebola utbrott i Kongo med över 100 döda, Israel evauerar Tyr i Libanon, polisens allvarliga händelser i Stockholm, Knutbymordet avslutat efter nygranskning, och olyckor med skadade i Mark och Sävsjö.

Trafikverket har inlett felsökning efter att en kontaktledning har rivits mellan Hallsberg och Laxå vilket lett till ett fullständigt stopp för tåg mellan Stockholm och Göteborg.

Incidenten inträffade klockan 10.30 och det finns ingen prognos för när trafiken kan återupptas. Enligt presskommunikatör Angelika Knutsson är situationen fortfarande oklar och arbetet med att återställa elektriciteten pågår. Passagerare och gods som är på väg måste omdirigeras via andra färdmedel eller tåglinjer, vilket orsakar betydande krång och försenningar i hela regionen. Trafikverket har manat alla resenärer att följa senaste informationen via deras kanaler och avstå från att resa mot de berörda strecken tills vidare.

I ett separat incident i Svalöv krockade en taxi med en personbil vilket resulterade i tre skadade personer. Två av de skadade färdades i taxin. En av personerna har förts till sjukhus med ambulans. Länsväg 108 har stängts av tillfälligt för att underlätta arbetet med olyckan och polisens utredning.

Orsakerna till krocken är under utredning, men enligt polisen finns ingen misstanke om grovt brott. SVT har meddelat att elva tjänster inom sportavdelningen kommer att avvecklas som en del av en större omorganisation som totalt omfattar 141 tjänster inom både SVT Nyheter och Sport. Detta innebär att sportens bevakning kommer att försämras avsevärt; Sportnytt kommer att få kortare sändningstid och sport kommer inte längre vara en del av Morgonstudion. Antalet fasta anställningar som påverkas är oklart.

Besparingen är en del av SVTs fortsatta anpassning till ett förändrat medielandskap med fokus på digital plattformar. En fruktansvärd epidem av ebola har brutit ut i Kongo-Kinshasa, med över 100 dödsfall bland 550 konstaterade fall. De flesta av de drabbade har inte återhämtat sig och mörkertalet är troligt högt. Denna utbrott drivs av Bundibugyo-virusvarianten för vilken det inte finns något vaccin eller specifik behandling.

Uganda har svarat med att stänga sin gräns till Kongo och WHO har lanserat ett omfattande insatsprogram värdet nästan fem miljarder kronor för att stoppa spridningen. I Mellanöstern eskalerar spänningarna ytterligare när Israels armé uppmanar alla invånare i staden Tyr i Libanon att evakuera sina hem på grund av hotade militära attacker. Varningsmeddelandet skickades via X av den israeliska försvarets arabiskspråkiga talesperson och avser inklusive det kristna kvarteret och omgivande läger.

Innan informationen hunnit nå alla föll bomber över Tyr enligt libanesiska medier. Denna utveckling är särskilt känslig eftersom tidigare sammandrabbningar mellan Israel och Iran har lett till en farlig eldväxling mellan de båda nationerna. I police news, en lägenhetsfest i Bandhagen, Stockholm, brutalt utvecklades till en misshandelsattack under natten. Polisen larmades om skrik och att möbler kastades.

På plats hittade de fyra personer, några med blödande sår och blodspår. En man och en kvinna fördes till sjukhus och en anmälan om grov misshandel samt två anmälningar om misshandel av normalgraden har upprättats. Ytterligare ett fall inträffade på Sveavägen i Stockholm där en person blev slagen och jagad med en stol, utan allvarliga skador. Gärningsmannen är fortfarande på flukt.

Åklagarmyndigheten har bestämt att inte återuppta förundersökningen i Knutbymordet, en högprofilerad mordgåta i Sverige. Överåklagare Mats Svensson förklarar att de nya bevis som anförs huvudsakligen är omskrivningar av redan prövade material och hypoteser om alternativa förlopp. Ingen ansökan om resning kommer att göras vilket gör ärendet lagligt avslutat. I en annan olycka i Mark i Kinna skadades en tonåring cyklist efter kollision med en personbil.

Pojken körde in i bilen bakifrån och har transporterats till sjukhus med helikopter. Skadorna är oklara men finns ingen misstanke om brott. I Sävsjö misshandlades en 40-årig man på sin fastighet när han konfronterade två okända män. Mannen skadades i ansiktet men behövde ingen ambulans och gärningsmännen är fortfarande eftersökta under brottsmisstanke om grov misshandel





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tågtrafik Trafikverket SVT Ebola Kongo Israel Libanon Misshandel Knutbymordet Olycka

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Duplantis missade segern efter 40 raka vinster i StockholmStavhoppsstjärnan Armand Duplantis tvingades nöja sig med andraplatsen på Diamond League-galan i Stockholm efter en ovanligt motig kväll. Hans segersvit på 40 vunna tävlingar på nästan treår bröts när australiern Kurtis Marschall tog segern. Duplantis hoppade dåligt och missade flera höjder, men ser positivt på motgången.

Read more »

Regionen häver avtalet med en vårdcentral söder om GöteborgVästra Götalandsregionen häver avtalet med vårdcentralen Hälsa Hemma i Mölndal på grund av felaktig registrering av vårdbesök och oriktiga miljonutbetalningar.

Read more »

Trafikproblem korkar igen E4 | Senaste nytt på SvDEtt ”fordonshaveri” längs E4 vid Järva krog strax norr om Stockholm skapar ”mycket stor påverkan” i norrgående körfält mot Uppsala, uppger Trafikverket på måndagseftermiddagen.

Read more »

Klassisk färgbutik i Göteborg stänger efter 50 årÄgaren: ”Så himla sorgligt”.

Read more »