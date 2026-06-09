Tågtrafiken påverkas av olyckor och trafikolyckor i hela landet

En serie olyckor och trafikolyckor har inträffat i hela landet, vilket har påverkat tågtrafiken mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. En trafikolycka mellan en buss och en personbil har inträffat på Hisingsbron i Göteborg, och tre personer har förts till sjukhus. En man i 40-årsåldern hittades i ett trapphus i Karlskoga med flera synliga skador i huvudet och var omtöcknad. Det rörde sig om 23 kor som var ute på vift på länsväg 127 i Vetlanda norr om Hultaby.

Tågtrafiken mellan Stockholm, Göteborg och Malmö påverkas av ett tågstopp efter en olycka i Katrineholm . Enligt SJ:s pressjour har drygt 4 500 passagerare påverkats av tågstoppet.

Prognosen är satt som tidigast till klockan 21, enligt SVT. En trafikolycka mellan en buss och en personbil ska ha skett på Hisingsbron i Göteborg. Det är oklart om bussen krockat eller om något annat hänt som fått bussen att bromsa in hårt, skriver polisen. Tre personer har förts till sjukhus.

En anmälan upprättas om vållande till kroppsskada men ingen är misstänkt. Bussen kommer att bärgas från platsen. En man i 40-årsåldern hittades i ett trapphus i Karlskoga. Han hade flera synliga skador i huvudet och var omtöcknad.

Han berättade själv för polisen att han blivit misshandlad av flera personer och fördes till sjukhus i ambulans. Polisen eftersöker vittnen. Det rörde sig om 23 kor som var ute på vift på länsväg 127 i Vetlanda norr om Hultaby. Enligt polisen hade de inte koll på trafiken.

Korna var lösa i en timme innan de fångades och lastades strax före klockan 20 på tisdagen, skriver polisen. Strax efter klockan 18:00 larmades polis, räddningstjänst och ambulans till en korsning i Vetlanda där ett barn skadats vid någon slags olycka med en buss. Vad som hänt är oklart. Polisen utreder olyckan.

En man i Finkarby ska ha klämts fast under en åkgräsklippare, uppger LT. Larmet inkom vid 16:30 på tisdagen. Det var en man på en åkgräsklippare som kört ner för en mycket brant slänt och där fått klipparen över sig, säger vakthavande befäl Mikael Blomberg på Södertörns Räddningscentral till tidningen. Ambulans och räddningstjänst kallades till den privata fastigheten, och tillsammans kunde man lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen.

Mannen i 60-års åldern ska sedan ha förts till sjukhus med ambulanshelikopter. Enligt Blomberg ska mannen ha varit vaken och talbar. Ulf Kristersson (M) kommenterar nu Aftonbladets wallraff där en reporter tog sig in i stadsministerparets innersta krets. Han säger att det är hans fru som håller i stiftelsen.

- Jag har inget med stiftelsen att göra, säger han till SVT Nyheter. Du kan läsa mer om det här. Trots att kriget i Mellanöstern skapar oro på energimarknaderna är svenskarnas semesterplaner inte i fara, enligt Energimyndigheten. Anledningen är att Sverige inte är lika beroende av olja och gas från området då man importerar från Nordsjön främst.

- I Sverige och Norden är vi mest påverkade av prisförändringar, säger Energimyndighetens generaldirektör Caroline Asserup i ett pressmeddelande. Det kan dock ändras om läget på de globala energimarknaderna förvärras. Bulgariens nya regering ska inte längre förse Ukraina med vapen. Det meddelade Bulgariens försvarsminister Dimitar Stoyanov på tisdagen, enligt norska Aftenposten.

- Det vi ser är ett utmattningskrig. Oavsett hur mycket vapen som samlas in är det enda resultatet förlust av liv. Ukraina behöver fler människor, inte fler vapen, säger försvarsministern till reportrar i Sofia. Bulgariens premiärminister Rumen Radevs parti vann en tydlig valseger i april.

Radev har varit emot vapenleveranserna till Ukraina i flera års tid. Strax innan klockan 15:00 larmades polis och räddningstjänst till ett livsmedelslager i Norrahammar i Jönköping med anledning av ett utsläpp av koldioxid. Flytande form används som kylmedel. Ingen person var då drabbad, skriver polisen på sin hemsida.

I ett uppdatering av polisens notis skriver man att ett en person har fått föras till sjukhus med ambulans. - I samband med att personal försökte täta läckan exponerades en person för den färg och luktfria gasen och fick föras till sjukhus med ambulans. Skadeläget bedöms inte som livshotande, skriver polisen. Polisen ska utreda arbetsplatsolyckan.

Vid 15:45 larmades polis, ambulans och räddningstjänst till en gata i centrala Borås, där en lastbil och en personbil frontalkrockat. Polisen skriver på sin hemsida: Föraren av den lättare lastbilen kommer att föras till sjukhus för kontroll men ska vara vaken och talbar. I nuläget ingen uppgift om att de två personer som färdades i personbilen ska vara i behov av vård. Fordonen ska bärgas från platsen.

Vägen är avstängd i södergående riktning. Det är en personbil och lätt lastbil som varit i krock och kört ner ett antal belysningar. Gatulampor och trafikljus men även annan elutrustning, säger Anders Vikström på räddningstjänsten till Borås tidnin





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