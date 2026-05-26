Tågtrafiken står still i södra Sverige

En stor del av tågtrafiken i södra Sverige står still mellan Lund och Malmö på grund av ett kontaktledningsfel. Trafikverket har personal på plats för att felsöka problemet, men det finns ingen prognos för när det kan vara löst.

Bussar ersätter tåg och pendeltrafik i området, men många stationer påverkas runt om i södra och mellersta Sverige. Diskrimineringsombudsmannen utreder hur internatskolan Lundsberg har hanterat trakasserier och sexuella trakasserier mellan elever. En elsparkcykel kolliderade med en bilist i Marieberg i Stockholm, och mannen som körde på elsparkcykeln uppges vara skadad. En belgisk skolbuss påkördes av ett tåg i staden Buggenhout, och två barn och två vuxna dog i olyckan.

Omkring 100 människor var på tåget, men ingen av dem fick fysiska skador. En trafikolycka med en personbil och en minibuss inträffade på E4 utanför Jönköping, och sex personer drabbades. Tre personer fördes till sjukhus med oklart skadeläge. SSAB:s stålverksbygge i Luleå kommer att öppna igen under veckan efter att ha stängts på grund av sjukdomssymptom bland personalen.

En omfattande analys visar att inga mätresultat visar halter över gällande gränsvärden för luft, gaser eller mark. En stor insats av polisen genomfördes i Dalsjöfors, och det rörde sig om en planerad insats för att utreda en händelse. Ett SAS-plan från New York till Arlanda fick nödlanda på grund av ett tekniskt fel, och flygplanet måste genomgå en inspektion. En man och en kvinna åtalas för grova assistansbedrägerier, grovt bedrägeri och grov misshandel av en man med funktionsnedsättning





