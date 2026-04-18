Tårarnas filosofi: En djupdykning i gråtens betydelse

Professor Eric Cullhed reder ut tårarnas komplexa roll i mänskligt uttryck, från antika filosofers tankar till moderna tolkningar. Boken "Gråt. Tårarnas filosofi – från antiken till i dag" utforskar varför vi gråter, vad det signalerar och hur tårar uppfattas kulturellt och personligen.

Eric Cullhed , professor i antik grekiska vid Uppsala universitet och aktuell med boken ” Gråt . Tårar nas filosofi – från antiken till i dag”, utforskar tårar nas komplexa natur i en serie frågor och svar. Cullhed menar att det inte finns någon folkgrupp med ett exceptionellt stort ordförråd för gråt , likt det sägs finnas för snö hos eskimåer.

Skillnaden ligger snarare i kulturella normer kring hur och när gråt uttrycks, där vissa kulturer aktivt involverar professionella gråterskor vid ceremonier medan andra uppmuntrar en mer personlig och autentisk gråt. Cullhed berör också den filosofiska paradoxen som beskrivs av Aristoteles och som aktualiseras i Thåströms text, där en person kan vara stoisk inför egen personlig tragedi men brista i gråt vid en yttre, observerad händelse. Förklaringen ligger i att stark känslomässig överväldigelse kan leda till en form av dissociation, där man inte förmår bearbeta det omedelbara. Medlidande och en trygg distans, som vid TV-tittande, underlättar istället gråten. Detta resonemang kan utvidgas till att gälla alla känslor; medan språket ger oss precision i att beskriva komplexa upplevelser, är kroppsliga uttryck som skratt och gråt mer direkta och omedelbara sätt att kommunicera en känsla, oavsett dess intellektuella nyans. Vidare undersöker Cullhed varför tårar ofta beskrivs i positiva termer, såsom Heinrich Heines ”själens vita blod” eller Jocke Bergs ”vackraste smycken”. Han pekar på att tårar är ett av de få kroppsliga utsöndringar som inte generellt uppfattas som äckliga. Istället associeras de med rening och värde, likt pärlor eller ädelstenar. En framträdande teori är att tårar signalerar vad vi värdesätter; glädjetårar speglar den upplevda lyckan, medan sorgens tårar reflekterar det förlorade värdet. Cullhed lyfter fram en djupare dimension där gråten uttrycker en kombination av situationens allvar, ens egen maktlöshet och ett behov av sympati och vänlighet från omgivningen. Tårar är alltså inte bara en passiv reaktion utan en komplex signal som kan tolkas på flera nivåer. Beträffande den mentala och fysiska effekten av gråt, konstaterar Cullhed att det inte finns en enhetlig vetenskaplig konsensus. Medan en del upplever lindring efter att ha gråtit, visar experiment att andra kan må sämre. Detta kan bero på att gråt, även om den inte har en direkt fysiologisk reningsfunktion som urinering, kan fungera som en kroppslig kommunikation av ens inre tillstånd. Att dela med sig av sina känslor och behov kan i sig vara en befriande process. Historiskt sett har gråt kopplats till kvinnor och barn, men i västerländsk kultur gråter små pojkar mer än flickor fram till tonåren. Denna skiftning kan förklaras dels biologiskt genom hormonnivåer (prolaktin), dels socialt. Pojkar kan utsättas för situationer som triggar gråt i högre grad, medan kvinnor kan leva i samhällen där de uppmuntras att uttrycka sårbarhet. Med åldern ökar gråten generellt, vilket kan kopplas till en ökad medvetenhet om livets värden och förmågan att erkänna och uppskatta dessa genom gråt. Som ett personligt exempel nämner Cullhed en upplevelse när han lyssnade på Karin Boyes roman ”Kallocain” tillsammans med sin son. Han beskriver ett ögonblick av djup insikt när en karaktär, efter att ha fått sanningsserum, uttrycker lycka istället för ilska: ”Du har brutit upp mig som en konservburk”. Denna replik, i kontrast till bokens annars kalla ton, symboliserar för Cullhed vikten av ärlighet, öppenhet och frihet för att kunna älska fullt ut, särskilt i ett samhälle där dessa värden kan vara begränsade





