Tage Thompson spelade in en helt otrolig slumpnålsteckning mot Montreal som ledde till en livsviktig seger och blev ett hot mot Montreal i Stanley Cup. Thomsons skiffer var på en passning av Rasmus Dahlin när han försökte bara skicka ner pucken in i mål, men pucken ändrade riktning och studsade via Dobes rygg i mål.

Det visade sig att det eftertryckliga när Buffalo-stjernen Tage Thompson spelade in ett mål på vägen mot en livsviktig seger mot Montreal i kvartsfinalen i Stanley Cup.

Det var ett slumpnål mål som studsig sig i plexiglasskärm och in i målet, tack vare en skarv som förstörde puckens riktning.

"Det kändes som att hockeygudarna tyckte det var dags att ge oss ett mål", säger svensk-amerikanaren Mattias Samuelsson efter den 3-2-segern. "Nej, jag har aldrig gjort ett likadant mål tidigare", säger Thompson med ett leende efteråt. Det var en besvikelse att se målet undergrannas vid två tillfällen efter videogranskning. Under andra halvan av matchen lät Buffalo Sabres sig hejda av Montreals skicklighet och offervilja.

Men till slut stod Zach Benson på spel för Kansas City-laget och satte det avgörande 3-2-målet. Mazur Luukkonen såg till att göra hand om slutputten för Buffalo Sabres





Rasmus Dahlin och Mattias Samuelsson storspelade när Buffalo vannLOS ANGELES. Ett mål av Mattias Samuelsson. Och en assist av Rasmus Dahlin. Buffalo Sabres svenska backpar storspelade när man gästade Montreal i natt och vände hem med en 3-2-seger. Men det var ett udda mål via en studs i plexiglaset längs den vänstra långsargen, som blev matchavgörande.

