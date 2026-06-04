Efter starkt prestation mot Grekland lyfts Taha Ali fram som en nyckelspelare för Sveriges VM-ambitioner. Förbundskaptenen berömmer hans unika förmåga att slå ut motståndare i en-mot-en och hans positiva inverkan på laget.

Förbundskaptenen ser Taha Ali som ett betydande vapen för kommande VM-tävlingar. Efter Sverigesstanceslösa 2-2 oavgjort mot Grekland framträdde Ali som en spelare som särskilt skilde sig åt genom att tillhandahålla assisten till Gustaf Nilssons utjämnande mål och genom att genomföra flera accelerationer och dribblingar på kanten av planen.

Förbundskaptenen uttryckte stor förvåning och påsen över Alis förmåga att slå ut sina manligor i dueller, något han beskrev som oumbärligt. Han påpekade att många kan passera bollen men att det är ovanligt att en spelare har Alis speciella egenskaper i en-mot-en-situationer. Frågan om Alis framtida spel i gruppspelet under VM förblir relevant, och förbundskaptenen underströk att de arbetat aktivt för att bygga upp hans förtroende och spelbarhet.

Ali har gjort ett starkt首个 intryck på lagkamraterna och omvärlden, inte bara som en teknisk begåvning utan också som en positiv personlighet. Många i fotbollsvärlden är unika, men Alis förmåga att kombinera accelerera, dribbling och duellera på ett så effektivt sätt är sällsynt. Hans utveckling fortsätter att vara ett fokus för lagets framtida planer





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Taha Ali Sverige Fotboll Förbundskaptenen VM-Kval Grekland En-Mot-En Dribbling Assist

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