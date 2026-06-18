Taiwans president: Landet måste stå samman mot Kinas hot

Taiwans president William Lai säger att landet måste stå samman mot Kinas hot. Han menar att om Kina tillåts söndra och härska kommer hoten bara att växa.

Taiwan s president William Lai säger att landet måste stå samman mot Kina s hot. Han menar att om Kina tillåts söndra och härska kommer hoten bara att växa.

Lai talade under en pressträff i Taipei, där han återkom till vikten av samarbete mot Kinas aktiviteter i gråzonen. Han påpekade att Kina använder nya metoder med längre räckvidd och att de inte har några gränser. Lai sa att Kinas hot riktar sig mot alla och att Taiwan måste stå samman för att skydda sig själva. Han påminde om att Taiwan tidigare har låst sitt radarsikte mot en kinesisk fregatt, som var på väg in i öns territorialvatten.

Lai menar att Taiwan måste stärka sin förmåga och öka produktionen av drönare för att möta hotet från Kina. Han beklagar att bråket går ut över Taiwans nationella intressen och menar att 'förtroende saknas' i parlamentet. Lai har presenterat en extrabudget för försvaret på 380 miljarder kronor, men den har förhalats i parlamentet. KMT vill i stället närma sig Kina och har sagt att Taiwan inte ska agera bankomat för USA:s försvarsindustri.

Donald Trump har besökt Kina och har sagt att USA inte är en pålitlig säkerhetsgarant. Lai menar att USA:s säkerhetsgarantier för Taiwan är oförändrade och att de fortfarande har samma gemensamma målsättning att slå vakt om säkerheten och förbättra Taiwans försvarsförmåga





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