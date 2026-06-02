Takbarer - från somrig bonus till fastighetsstrategi

Takbarer har blivit en central del av fastighetsstrategin i Stockholm och Göteborg, där de används för att höja värdet på hotell, kontor och hela kvarter. Enligt Viggo Cavling på Perfect Weekend handlar det om en krass kalkyl där attraktiva krogar säljer kontor och skapar liv. Artikeln utforskar hur takbarer fungerar som skyltfönster och varumärkesmaskiner, och hur konkurrensen hårdnar när fler etableringar kräver mer än bara utsikt.

Takbarer har förvandlats från en somrig bonus till en central del av fastighetsstrategin. I Stockholm och Göteborg används de nu aktivt för att höja värdet på hotell, kontor och hela kvarter.

Bakom de populära Aperolglasen döljer sig en rätt krass kalkyl, enligt Viggo Cavling, redaktör för Perfect Weekend, i en intervju med Realtid TV. Före pandemin betraktade många fastighetsägare krogar som ett nödvändigt ont - de skapade oljud, lukt och lockade till sig människor som inte alltid var affärsmässigt korrekt klädda. Idag är restauranger, takbarer och levande bottenvåningar en integrerad del av fastighetsaffären.

En attraktiv krog i huset kan göra kontor lättare att hyra ut, hotell mer synliga och hela kvarteret mer intressant.

'Fastighetsägarna har insett att det är krogarna - särskilt de häftiga krogarna - som säljer kontoren', säger Cavling om takbarstrenden. Stockholm har fått ett nytt folknöje: att åka hiss upp till en takbar och betala 198 kronor för en drink med utsikt över byggkranar. Det som tidigare var teknikutrymme, ventilation och hemvist för övergivna duvor har blivit kommersiell yta. Taket är inte längre bara tak - det är ett skyltfönster, en varumärkesmaskin och i bästa fall en ny intäktskälla.

För fastighetsägare är logiken enkel: en takbar skapar liv, uppmärksamhet och en premiumkänsla. Den gör att huset syns på Instagram, i medier och i människors kvällsplaner. Samtidigt kan krögare erbjudas hyresrabatter i starten för att våga bygga upp verksamheten. För fastighetsägaren handlar det om att höja helhetsvärdet.

För krögaren handlar det om att få en adress där utsikten redan gör halva jobbet. När mycket annat i svensk ekonomi darrar fortsätter svenska hotell att leverera. I april ökade antalet belagda hotellrum med drygt 7 procent. Utvecklingen syns tydligt i Stockholm där nya projekt inte längre bara erbjuder kvadratmeter - de erbjuder en livsstil.

Kontor ska inte bara vara effektiva; de ska ligga i hus där man kan ta en drink efter jobbet utan att behöva passera tunnelbanespärrarna med för mycket eftertanke. En plats som länge varit mer trafikknut än trivselfaktor ska nu få nya restaurang- och takbarsmiljöer. Det är klassisk stadsutveckling: först kommer fastighetskapitalet, sedan baren, sedan människor som säger 'otippat trevligt här'. Hotellen har förstått detta länge.

Petter Stordalens satsningar kring Brunkebergstorg visade hur en takbar kan förändra både ett hotell och en plats. När människor står i kö för att komma upp på ett tak händer något även på marknivå. En takbar fungerar som en modern folkpark - tillräckligt folklig för att locka många, men tillräckligt dyr för att fastighetsägaren ska kunna kalla det positionering. Frågan är förstås om Sverige snart har fler takbarer än tak.

Än så länge verkar svaret vara nej. Trycket i Stockholm är fortsatt högt och populära restauranger är ofta fullbokade. Men konkurrensen hårdnar. En utsikt räcker inte längre - gästerna kräver mat, service, ljudnivå, väderskydd och känslan av att de inte sitter på ett ombyggt fläktrum med ambitioner.

För fastighetsbranschen är takbaren ändå ett av de tydligaste exemplen på hur värde skapas i dag - inte bara genom läge, ränta och kalkylblad, utan genom att människor faktiskt vill vara där





