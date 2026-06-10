Åtal för spioneri och mordstämpling samt utredning av olaglig förföljelse

En 34-årig man åtalas för försök till spioneri för Ryssland och olaga förföljelse. Han är tidigare anställd inom försvarsmakten och misstänks ha försökt avslöja skyddade uppgifter i Moskva. Samtidigt är han häktad för stämpling till mord. Övriga nyheter inkluderar tågevakuering efter oljeläckage, älg i Stockholm, dödande av Hamas-finansiärer, masskjutning i Johannesburg, svensk euromisstro, våldshändelser i Linköping och Stockholm, brand i Göteborg, trafikolycka på E6 och rapporterade attacker i Ukraina och Ryssland.

En 34-årig man har i dag åtalats för försök till spioneri för Ryssland s räkning, enligt åklagarmyndigheten. Han är också åtalad för olaga förföljelse under december 2025 till januari 2026.

Åklagaren beskriver utredningen som komplex och kretsar kring ett svårutrett brott. Den misstänkte har tidigare arbetat inom försvarsmakten och har i sitt dåvarande arbete fått del av uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Under en resa till Moskva 2025 försökte han enligt åtalet att avslöja sådana uppgifter. Parallellt med spioneritätan är han häktad för stämpling till mord.

SJ har evakuerat ett tåg mellan Göteborg och Stockholm efter ett oljeläckage. Passagerare får återbetalning samt en tillgodocheck på 500 kronor. En älg har observerats på Södermalm i Stockholm, där den gick från Skanstullsbron mot Götgatan. I Gaza har den israeliska försvarsmakten dödat två Hamas-toppar, Khader Jamasi och Muhammed Harazin, som beskrivs som centrala finansierare för Hamas militära gren.

Enligt IDF överförde de miljondollar till Hamas genom ett nätverk av valutaväxlare. I Johannesburg har en masskjutning krävt minst tolv liv och skadat ett tiotal. Tiotalet misstänkta flydde från platsen i en bil. En SCB-undersökning visar att majoriteten av svenskarna är emot införandet av euron. 52,1 procent skulle rösta nej i en eventuell folkomröstning, en ökning från 49,5 procent förra året. 28,7 procent är för och 19 procent osäkra.

I Linköping har en man skadats med ett vasst föremål. En kvinna i 25-årsåldern är gripen för mordförsök. På Södermalm i Stockholm har en man i 20-årsåldern knivhotats på en snabbrestaurang. Orsaken är olaga hot.

I Örgryte, Göteborg, har en person inandats rök efter en brand i ett boende. En person är gripens för mordbrand. På E6 nära Glumslöv har en man i 30-årsåldern körat in i en lastbil och är misstänkt för vårdslöshet i trafik. Ukraina och Ryssland rapporterar natten mot onsdagen om attacker.

I Charkiv är fem personer skadade, i Zaporizjzja en person. I Ryssland har staden Samara, med ett oljeraffinaderi, rapporterats ha anfallits, men detta är inte verifierat





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